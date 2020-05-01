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Ahmet Şimşek Koleji
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Takım Elbise Nasıl Seçilir


Kıyafet seçiminde mutlaka kaliteye önem vermeniz en iyi sonucu almanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca seçilen modelin üzerinize tam oturması ve görsel şıklığının bulunması gerekir. Bu sayede istenen sonuca sağlıklı bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Özellikle de takım elbise alacaksanız iç kısmının özel bir tasarımının bulunması gerekir. Ceket kesiminin modern olması üzerinize iyi bir şekilde taşımanıza yardımcı olacaktır. Seçeceğiniz takım elbiseyi nerede kullanım sağlayacağınız da büyük önem taşıyor. Günlük bir kullanım sağlanacak ise rahat modellere yönelmeniz konforlu bir kullanımın anahtarını da size sunar. Farklı renklerde takım elbise seçenekleri de bulunuyor. Tarzınıza uygun olanı seçerek kullanım sağlayabilirsiniz.

Takım Elbise Modelleri

Takım elbisemodelleri içerisinde slim fit seçenekler de yer alıyor. Sizin daha şık görünmenize yardımcı olan bu modeller ile gün içerisinde şıklığınızı bir adım öne taşıyabilirsiniz. Özel günlerde kullanım sağlayacağınız modelleri siyah, mavi veya kahverengi renkler arasından tercih edebilirsiniz. Pantolonun da rahat olması kendinizi özel hissetmenize olanak sağlayacaktır. Bu tarz modelleri online olarak incelemek isterseniz bu konuda başarılı modelleri ile ön planda yer alan https://www.pierrecardin.com.tr/erkek-takim-elbise/ adresinden hizmet alabilirsiniz. Firma ödeme kolaylıkları ile müşterilerine yardımcı oluyor ve bu hizmeti de garantili olarak sunuyor. Ayrıca geniş bir model seçeneğinin bulunması seçim yapmanızı da daha kolay hale getiriyor.

📆 19 Ocak 2019 Cumartesi 12:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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