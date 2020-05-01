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Ahmet Şimşek Koleji
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Erkek Gömlek Modelleri US POLO Kalitesiyle


Belki de erkek giyimin en önemli üst giyim parçalarından birisi olan erkek gömlek modelleri her yaşa ve her mevsime hitap eden geniş model seçeneklerine sahip bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Erkek giyimde kurtarıcı görevi üstlenen gömlekler çizgili kareli ve çiçek desenli gibi birden fazla model seçeneklerine sahiptir. Orta yaş guruplar için düz kesimden tasarlanan erkek gömlekler genç kesim için de spor kesim türleri ile tasarlanıp, erkeklerin beğenisine sunuluyor. Dört mevsim boyunca hem spor hem de klasik kombinlerinizde güvenle tercih edebildiğiniz erkek gömlek modelleri geniş ve canlı renk seçenekleri ile de dikkat çekiyor.

 Erkek Gömlek Fiyatları

 Erkek gömlek modelleri takım elbisesinden tutunda kot pantolonuna kadar her türlü kıyafetlerle rahatlıkla kombin edilmektedir. Kış ayları için kalın kumaşlardan ve uzun kollu modellerden üretilen erkek gömlekleri şık bir  erkek kazağı, zarif bir süveter ya da trikolar ile muhteşem uyum sağlıyor. Aynı zamanda şık bir ceket altına da rahatlıkla uyum sağlayan erkek gömlekler yaz ve bahar mevsimi için de kısa kollu  seçeneklerine sahiptir. Kısa kollu gömlekler şık bir ceket  ve kot bir pantolon ile kombinlenerek sportif bir görünümü yakalanabilir.

Yeni Sezon Erkek Gömlek

Erkeği şık ve asil gösteren gömlektir. Bu nedenle seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı detaylar vardır. Klasik kesim düz beyaz gömleklerden tutunda kareli ve  desenli erkek gömlek modellerine kadar tüm çeşitleri dikkatle ve özenle seçilmelidir. Erkek  gömlek modellerinde dikkat edeceğiniz en önemli detay yakadır ve mutlaka yüz şeklinize uygun olmalıdır. Geniş yakalı gömlekler düz ve uzun yüz şekli olanlar için oldukça idealdir. ﻿Gömlekleri mutlaka mevsimine uygun olması gerekir. Yazın terletmemeli kışın da üşütmemelidir. Ayrıca gömleği kombin edeceğiniz kıyafetler kadar bu gömleği hangi ortamda giyeceğiniz de çok önemlidir. Gömleğin kumaşı rengi deseni ve üzerinizde duruşu da dikkat etmeniz gereken en ince ayrıntılardandır. Tarzınıza ve yaşınıza uygun erkek gömlek modelleri https://tr.uspoloassn.com/erkek-gomlek/ online sitesinin erkek giyim kategorisinde sizleri bekliyor.

📆 19 Ocak 2019 Cumartesi 12:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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