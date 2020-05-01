İBB’den Öğrencilere Karne Hediyesi; “Karneni Getir Buzda Kay”

Yarıyıl tatiline çıkan öğrencilere bu yıl da ilk karne hediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek. İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından ‘Karneni Getir Buzda Kay’ sloganı ile düzenlenen spor etkinliğinde öğrenciler 18 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında Silivrikapı Buz Pisti’nde buz pateni ile tanışacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un ilk olarak 2015 yılında hayata geçirdiği “Karneni Getir Buzda Kay” etkinliği bu yıl da öğrencilerin ilk karne hediyesi olacak.

Her yıl ilginin giderek arttığı etkinliğin beşincisi 18 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında Zeytinburnu’nda bulunan Silivrikapı Buz Pisti’nde gerçekleşecek. Karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ücretsiz buz pateni seanslarına katılarak eğlenceli dakikalar geçirecekler.



Daha fazla çocuğu buz pateni ile tanıştırmayı hedefleyen etkinlikte, öğrenciler iki hafta boyunca 09.00 – 18.00 saatleri arasında alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz seanslara katılabilecekler.



Yarıyıl tatillerinin bir geleneği haline gelen ”Karneni Getir Buzda Kay” etkinliklerine bugüne kadar 22 binin üzerinde çocuk katılarak, buz pateni sporu ile tanıştı. Bu yıl da etkinliğe 10 binin üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor.



Basın Programı

Yer : Silivrikapı Buz Pisti, Zeytinburnu

Tarih : 18 Ocak 2019

Saat : 11.00

Detaylı bilgi için; Levent Akyel 0549 806 58 28

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