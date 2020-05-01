Yetenekli aranjör ve DJler aranıyor

Dünyanın 61 farklı merkezinde yayın yapan ve bu özelliği ile Türkiye’nin en geniş erişimli özel radyo kanallarından CRI TÜRK ikinci yaşına genç müzisyenlere yönelik gerçekleştirdiği ‘Benim Remixim’ adlı yarışması ile girecek.

Dünyanın 61 farklı merkezinde yayın yapan ve bu özelliği ile Türkiye’nin en geniş erişimli özel radyo kanallarından CRI TÜRK ikinci yaşına genç müzisyenlere yönelik gerçekleştirdiği ‘Benim Remixim’ adlı yarışması ile girecek.

CRI TÜRK tarafından organize edilen ‘Benim Remixim’ yarışması Doç. Dr. Michael Kuyucu’nun süpervizörlüğünde Türkiye ve dünyadaki amatör ve profesyonel aranjör ve DJ’lerin üreticiliklerini geniş kitlelerle paylaşmak amacıyla düzenleniyor. Yapılan bilgilendirmede; yarışmada pop müziğin parlayan yıldızı İlyas Yalçıntaş’ın dört hit şarkısına en iyi versiyon ve remixi yapan müzisyen veya DJler para ödülü kazanacak.



İlyas Yalçıntaş’ın sevilen şarkıları ‘İçimdeki Duman’, ‘Gel be Gökyüzüm’, ‘Yağmur’ ve ‘Bir Yola Çıktım’a remix yapmak isteyen herkes yarışma sitesine girerek şarkıların orijinallerinin vokal kayıtlarını indirerek bu şarkılara diledikleri kadar remix veya versiyon hazırlayabilecek. Ayrıca; ilk üçe girenlerin hazırlayacağı remix ve versiyonlar İlyas Yalçıntaş’ın albümünde yayınlanacak.

Remixleri ünlü jüriler dinleyecek



Yapılan açıklamada; Benim Remixim Yarışmasında Türkiye ve Avrupa’dan usta müzik adamları ve müzisyenler katılacak. Jüride İlyas Yalçıntaş’ın yanı sıra DMC Genel müdürü Samsun Demir, CRI TURK CEO’su Michael Kuyucu, başarılı aranjör Burak Yeter gibi isimlerin yanı sıra Finlandiya’nın en çok dinlenen radyolarından Radio Classic’in yayın yönetmeni Taavi Niinimaa ve Yunanistan’ın popüler djlerinden Smooth Fm’den Panos Deligiannis yer alacak.