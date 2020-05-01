İzmir’de, CHP’den Belediye Başkanlığına Sürpriz Aday Figen Baz

CHP Genel Merkezi’nin İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için yaptırdığı ve 4 adayın yer aldığı ankete sürpriz bir isim girdi. Geçtiğimiz hafta CNN Türk ekranlarında Hande Fırat’ın sunduğu gece görüşü programında Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak Tunç Soyer, Selin Sayek Böke, Abdül Batur, Tuncay Özkan ve Murat Bakan’ın yanı sıra Figen Baz’ın da gündemde olduğunu söyledi. Gazeteci Abdülkadir Selvi, Figen Baz’la ilgili olarak “ Aldığım bilgilere göre CHP’nin İzmir anketinde beş isim var. Bir kadın aday daha var. O da Figen Baz. Özel sektörden. Eşi de özel sektörde sağlık kurumu yöneticisi. Kendisi de işitme cihazlarıyla ilgili bir firmanın genel müdürü. İzmir’de tanınan ancak Türk siyasetinin yeni tanıyacağı bir isim Figen Baz. Ayın 16’sında yapılacak olan Parti Meclisi’nden önce anketin tamamlanacağı belirtiliyor. Figen Baz yeni isim. Ancak zannediyorum ki, bundan sonra bu ismi daha çok konuşacağız” dedi. Selvi, Selin Sayek Böke isminin de konuşulduğunu ancak Böke’nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na muhalif olduğu için aday olmayabileceğini belirtti, CHP’nin ilçelerde kadın aday sayısını yüksek tutacağını da iddia etti.

Sağlık Alanında Birçok Önemli Yatırıma İmza Attılar

Figen Baz 1966 İzmir Karşıyaka doğumludur. 15 yıldır İzmir’de faaliyet gösteren Ekol Hastanesi’nin ve Duymer İşitme Cihazları’nın sahibi ve kurucusudur. Bir Avukat, biri Halkla İlişkiler Uzmanı iki oğlu bulunan Figen Baz, Opr. Dr. Mehmet Baz’ın da eşidir.

Bosna kökenli bir aileden gelen Figen Baz’ın babası yıllarca Çiğli’de doktorluk yapan ve Boşnak Salih olarak tanınan Dr. Salih Salnur’dur. Aynı zamanda Ekol Sanat Galerisi’nin de sahibi olan Figen Baz, sanat çevrelerinde de yakından tanınıyor.

İş hayatı ve sosyal yaşamdaki faaliyetleriyle bilinen Figen Baz ailesi ile birlikte bugüne kadar Çiğli’de sağlık alanında önemli yatırımlar yaptı. Son yıllarda aile olarak Seyrek yolunda aldıkları 50 dönüm arazi üzerinde üniversite kurma çalışmalarını yürütüyor.