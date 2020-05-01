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Kadıköy Gazetesi » Genel » Bakanlıktan ‘adres kaydı’ için son gün uyarısı
Bakanlıktan ‘adres kaydı’ için son gün uyarısı


İçişleri Bakanlığı, 31 Mart yerel seçimi öncesinde adres kaydı bildiriminde bulunmayanların yarın saat 17.00’a kadar ilçe nüfus müdürlüklerine adres bildiriminde bulunmaları gerektiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, adres kaydı olmayan 363 bin 555 vatandaşa “İlçe Nüfus Müdürlüklerine müracaat ederek güncel adres bildiriminde bulunmaları” yönünde daha önceden bilgilendirme yapıldığı belirtildi. Bu bilgilendirme sonucunda 40 bin 804 kişinin güncel adres bildiriminde bulunduğu ifade edilerek, “Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın 17 Ocak 2019 saat 17.00’a kadar ilçe nüfus müdürlüklerimize adres bildiriminde bulunmaları büyük önem arz etmektedir” denildi. 

  • DENGELİ BESLENMENİN VE HER GIDADAN GEREKTİĞİ ÖLÇÜDE FAYDALANMANIN, SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU BELİRTEN UZMANLAR, KİLO ALMAMAK İÇİN DEĞİL, SAĞLIKLI YAŞAMAK İÇİN, VÜCUDUN İHTİYACINDAN FAZLASININ TÜKETİLMEMESİ GEREKTİĞİNE İŞARET EDİYOR. (ABDULLAH ÇİBİR/BURSA-İHA)
📆 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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