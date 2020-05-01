Nazmi Durbakayım, 2019 yeniden yapılanma yılı olacak!

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım “VII. İNŞAAT VE KONUT KONFERANSI” açılış konuşmasında sektördeki üç kademeli yeniden yapılanmanın detaylarını açıkladı.

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “VII. İnşaat ve Konut Konferansı’nın açılış konuşmasında sektöre yeni bir açılım getirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. İNDER’in 2019 yılını ‘Yeniden Yapılanma’ yılı olarak ilan ettiklerini açıklayan Başkan Durbakayım “İlk yapılanma adımımızı İNDER olarak attık. İstanbul odaklı bir dernek olan İNDER, artık “İNŞAATÇILAR DERNEĞİ’ olarak tüm Türkiye geneline hitap edecek şekilde yapılanmaya başladı. Ülke genelini yakından ilgilendiren Afet Yasası ve İmar Barışı gibi konularda da derneğimizden destek isteyen firmalarımıza daha iyi hizmet verebilmek ve inşaat sektöründeki misyonumuzu Türkiye sathına yaymak için tüzük değişikliği yaparak İNDER isminin “İnşaatçılar Derneği” olarak değiştirdik ve Türkiye’nin her yerinden üye kaydına başladık” şeklinde konuştu.

‘Risklerin dağılımı eşit olmalı’

Sektörü çok yakından ilgilendiren ‘İkinci yapılanma’ çalışmalarının ise iki koldan devam ettiğinin altını çizen Nazmi Durbakayım, “İNDER olarak konut proje üretim sisteminin yeniden yapılanması için hazırladığımız raporu bakanlığımıza ve sektör paydaşlarına sunduk” dedi. 2018’in ikinci yarısında yaşanan ekonomik olumsuzlukların sonucunda tüm risklerin yapı müteahhitleri tarafından üstlendiğine dikkat çeken Nazmi Durbakayım, “İNDER olarak son iki yıldan bu yana proje risklerin sadece müteahhitler tarafından taşınmasının istenmeyen mağduriyetlere yol açabileceğini ifade ettik. Geçtiğimiz 6 aylık sürede maalesef bunun gerçekleşmesini izlerken, uyarılarımızda haklı olduğumuzu da gördük. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde tüketici mağduriyeti yaşanmaması için yeni bir sistemin şart olduğunun altını bir kez daha çiziyorum” dedi.

Başkan Durbakayım İNDER olarak 2019’da yeni bir proje üretim sistemin hayata geçmesi için çalışmalar yapılacağını kaydetti. Yeni hayata geçecek projelerin devamlılığını garantiye alacak ve son tüketici açısından mağduriyetleri ortadan kaldıracak yeni bir sistemin çatısını oluşturmak için yasal düzenlemeler için ilgili kurumlara rapor hazırlandığını ifade eden Nazmi Durbakayım “Bu kapsamda projelerin uluslararası piyasalarda SPV (Special Purpose Vehicle) adı verilen iş ortaklığı veya ortak girişim benzeri “işe özel geçici şirketler’ altında geliştirilmesini öneriyoruz. Bu sistemde arsa sahipleri de bu şirketlere hissedar olacak ve proje finansmanının teminatı olarak da SPV şirketinin hisseleri finans şirketlerine (bankalara) rehin edilecek” açıklamasında bulundu.

‘Bakanlığın çalışmalarını destekliyoruz’

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım inşaat sektörünün güvenirliliğini ve sürekliliğini sağlayacak ikinci bir adımın da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atıldığını sözlerine ekledi. Başkan Durbakayım ‘Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtların tutulması hakkında yönetmelik taslağı’ hazırlandığına dikkat çekerek “taslağın son halini alması ve yasallaşmasıyla birlikte artık herkes inşaat yapamayacak. Proje gerçekleştirecek müteahhitler için belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlilik aranacak” bilgisini paylaştı.

Konuşmasının sonunda sektörün 2019 beklentisini dile getiren Nazmi Durbakayım “Önce dile getirmekten hoşlanmadığım haber ile başlamak istiyorum. 2019’da konut fiyatlarının artışı, 2001’den daha sert bir şekilde olacaktır. Bunun iki nedeni var 1. neden inşaat maliyetlerinde %60’lara varan artışların halen konut fiyatlarına yansıtılmamış olması, 2. neden ise yeni alınan inşaat ruhsatı sayısının %55 azalmış olması ki; bu oran daha da artmaktadır. Bu gün mevduattan kazanan kesim bu kazançları ile gayrimenkuldeki artışı yakalaması mümkün değil. Bu hep böyle olmuştur. Sektörün yukarı doğru hareketi başlamıştır. Bunun kamuoyuna daha etkin anlatılması gerekiyor. Neticede gene halkımız zarar görüyor bunu Banker Dönemi’nden sonra da yaşadık. Gayrimenkul en güvenli doğal limandır.

İyi haber ise mevduat ve konut kredi faizlerinin temel gösterge olacağı 2019 yılındaki konut satışlarının 2018 seviyesinde olacağını ve 1,4 milyon adet civarında satış gerçekleşebileceğini düşünmemiz. Diğer taraftan 2018’i yaklaşık 40 bin civarında gerçekleşen yabancı satışının da 50 bini aşarak rekor kıracağını öngörüyoruz.”