Silah reklamı yapana ve yaptırana 2019’da ceza yağacak!

Ticari Danışman Abdullah KOÇOĞLU, şirketler avukatı Arb. Av. A. Serdar ÖNÜR ile yaptığı olağan toplantı sonrasında 28 Aralık 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan bir hükme dikkat çekti ve yasayı dikkate almayan silah üreticilerine, silah satıcılarına ve yayıncılara 2019’da ceza yağacağını ifade etti.

Koçoğlu yaptığı açıklamada; “28.12.2018 tarihli ve 30639 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi ile; Aynı Yönetmeliğin 27’nci maddesinin 3. fıkrasına “(9) Her türlü ateşli veya ateşsiz silah, silah üreticisi ve satışının reklamına izin verilemez.” hükmü eklendiği ve dolayısıyla son yapılan bu düzenleme ile tereddüte yer bırakmayacak şekilde HER TÜRLÜ ATEŞLİ VEYA ATEŞSİZ SİLAHIN, SİLAH ÜRETİCİSİNİN VE SATIŞININ REKLAMINA İNTERNET DAHİL HİÇBİR MECRADA İZİN VERİLMEYECEĞİ açıkça ifade edilmiştir.

Hükümde geçen ifadeye binaen Avfest Yayın Grubu olarak, hem dergimizde, hem internet haber sitelerimizde, hem de yakında yayın hayatına başlayacak olan televizyon kanalımızda yasanın öngördüğü tüm tedbirleri aldık. Öyle ki, YERLİ ve YABANCI reklam veren tüm firmalarla, Aralık 2018 döneminde sözleşmelerimizi karşılıklı olarak kanuna uygun şekilde feshetmek suretiyle Ocak 2019’a ait dergi sayısını 1 ay erteledik. Şubat ayında yeni düzenleme ile kaldığımız yerden 35. sayı ile devam edeceğiz. Ancak, açıkça görülüyor ki, özellikle avcılık ve atıcılık sektöründe hizmet veren yayıncıların bir çoğu hükmü yok sayarak illegal şekilde yollarına devam etme gayretindeler. Bu yayın ve yayıncıların, hükmün açıklanması sonrasında yasaya aykırı şekilde sağladıkları gelirleri iade etmeleri gerekebilir.

İdari ve Adli ceza yağacak

Yasaya uymayan işletmeler ve kişiler, ister ateşli ya da ateşsiz silah üreticisi veya satıcısı olsun, ister yayıncı ya da silah reklamı yapan bir tüzel ya da gerçek kişi olsun, önce İdari Yaptırım Cezasıyla, tekrarı halinde ise Adli Cezalar ile karşılaşabilir. Kamuoyunu, bu konuda duyarlı davranmaya ve haksız rekabete mahal vermemek için, yasanın aksine hareket edenlere göz açtırmamaya davet ediyoruz. Ayrıca, yine haksız rekabetin önlenmesi adına, ateşli ve ateşsiz silahların uluorta teşhir edildiği, yanı sıra her yaştan misafirin kabul edildiği ve yine bu kişilere satışın yapıldığı, basında ya da indoor-outdoor reklam alanlarında özendirici şekilde tanıtımları yer alan AVCILIK ATICILIK KONULU FUARLARA ve AVCILIK ATICILIK KONULU DOĞA FESTİVALLERİNE de denetim ve kısıtlama getirilmesi gerekir kanaatindeyim.” dedi.

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