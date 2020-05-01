Ak Parti Esenyurt Adayı Azmi Ekinci, gazetecileri suçladı!

Bölgede faaliyet gösteren yerel gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, “Esenyurt’u yakından tanıyorum. Tüm ihtiyaçlarını biliyorum. İlçeyi büyüme çağındaki bir gence benzetiyorum. Geliştikçe ihtiyaçları artıyor ve bu ihtiyaçlara karşı çözüm yollarımız var” dedi.

AK Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı tarafından 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü ve AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci’nin medyaya tanıtımı dolayısıyla, ilçe ve bölgede faaliyet gösteren yerel basın mensuplarının katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci ve AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik ile yerel gazeteciler katıldı. Toplantıda ilk söz alan AK Parti İlçe Başkanı Yasir Çelik, gazetecilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek günlerini kutladı. Basının önemine değinen Çelik, gazetecilere zor görevlerinde başarılar diledi.

İlçede hizmetlere devam edeceğiz

Esenyurt’un nüfusunda son 10 sene içerisinde yüzde 300 artış gözlendiğini ve en hızlı büyüyen bir ilçe olduğunu vurgulayan AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, “Esenyurt bizim göz bebeğimiz, İstanbul’un gelişen yıldızı. Bu kadar hızlı büyüyen bir ilçede hizmet anlamında tabii ki eksiklikler olabilir. Ben Esenyurt’un ihtiyaçlarının ne olduğunu biliyorum, bunu da büyüme çağındaki bir gence benzetiyorum. Nasıl bir gence şimdi aldığı ayakkabı 6 ay sonra ayağına olmazsa burası da öyle. İlçe büyüdükçe, ihtiyaç duyulan şeyler olacaktır ve farklılaşacaktır. İlçedeki ihtiyaçları biliyorum ve çözüm yoları da elimizde mevcut. Okul, hastane gibi ihtiyaçları da karşılayacağız. Bu konuda ilçe için projelerimizi ve stratejilerimizi aday tanıtım toplantımızda ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. AK Parti hizmetler konusunda elinden geleni yapmıştır. AK Parti’yle hizmetlerimize milletimizin desteğiyle devam edeceğiz” dedi.

Geleceğimizi inşa edecek gençler yetiştireceğiz

Esenyurt’un güzel bir yanının olduğunu anlatan Ekinci, “Esenyurt bir sanayi ilçesi. Bu Esenyurt’ta istihdam alanında büyük bir boşluğu doldurduğu gibi, ihracat kapasitesi açısından da önemli bir sermaye oluşturuyor. Esenyurt’ta 170 bin civarında öğrenci var. Bu 170 bin öğrencimiz önemli bir potansiyel. Eğitim alanında eksikliklerimizi tamamlamanın yanında, bundan sonra çocuklarımızın ismi zararlı maddelerle de anılmayacak. Esenyurt gençlerimizin şampiyonluklarıyla, kırdıkları rekorlarla anılacak. Kültür sanat alanında yetiştirilecek insanlar çıkacak. Türkiye’nin geleceğini inşa edecek bir gençlik yetişecek. Allah nasip ederse o konuda durmak yok yola devam düsturuyla gençliğimize önem vereceğiz” diye konuştu.

Basın bizim gözümüz kulağımız

Basına kötü bakma şanslarının olmadığını vurgulayan Ekinci, “Basın bizim gözümüz kulağımız. Toplum içerisinde toplumun gereklerini görme açısından önemli. Basının çizgisi vatana, millete, topluma faydalı olmak adına kıymetlidir. Bu doğrultuda hareket eden herkes bizim için değerlidir. Ama basın adı altında başka amaçlar için çalışanların olduğunu sizler de biliyorsunuz, bunlara itibar etmiyorum” dedi. Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Azmi Ekinci, “AK Parti olarak biz görev talebinde bulunmayız. Bize liderimiz tarafından görev verilir. Bugün Esenyurt’a gelişimiz bu anlamdadır. Şu ana kadar yaptığım tüm görevler bana verildi. AK Parti olarak kalanlarla, gidenlerle biz asla birbirimize yabancılık çekmeyiz, nerede kaldıysak orada devam ederiz” şeklinde konuştu.

Esenyurt’a iliştirilen imaj haksız

Bütün İstanbul’un sorununun hızlı büyüme olduğunu aktaran Azmi Ekinci, “Her yer dengeli bir şekilde büyümüyor, en çok genç ilçelerimiz büyüyor. Esenyurt için büyüme bizim istediğimiz bir şey değil. Doğal bir durum değil ama yapılması gereken buna uymak, yaşanılabilir alanlar oluşturmak. Suç haberleri ve Suriye meselesi aksettirildiği gibi değil. Esenyurt İstanbul’un en çok suç işlenen ilçesi olarak biliniyor ama 1 milyona yakın nüfusla en kalabalık ilçe olmasına rağmen, suç oranlarının yüksek olduğu ilçeler arasında 8’inci sırada. İstatistiklere göre daha ön sıralarda olan ilçelerin adı bu tür olaylarla anılmıyor. Bu algının oluşmasında basın ve medyanın da haksız katkıları var. İlçede 56 bin Suriyeli var. Emniyet Müdürümüzün verdiği verilere göre Suriyeliler suç oranlarını arttırmıyor. Sizler kentin nabzını, gündemini oluşturan insanlarsınız. Dolayısıyla bu gündemleri ne kadar doğru oluşturursanız, o kadar faydalı olacaktır. Suriyeliler konusunun abartıldığını düşünüyorum. Aynı zamanda madde bağımlılığı konusunda da Esenyurt abartılıyor. Esenyurt birçok ilçeye göre, rakamsal açıdan daha geride olmasına rağmen yine ön plana çıkıyor. Bu algının düzelmesi için pozitif haberler çıkması lazım. Bunun için sizlerin bu konuda elinizden geldiğince iyi şeyler yapacağınıza inanıyorum” dedi.

Azmi Bey Esenyurtumuzun dokusuna uygun

Toplantıya katılan gazetecileri selamlayarak konuşmasına başlayan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ise, 31 Mart Yerel seçimlerinde Esenyurt için AK Parti’den aday gösterilen Azmi Ekinci’nin ilçenin, yapısına, dokusuna çok uygun olduğunu söyledi. Alatepe, “Azmi bey olaylara hakim. Kendisi milletvekilliği yapmış ve bürokrasiyi iyi biliyor. Bu özellikler Esenyurt için çok önemli ve ilçemize çok şeyler katacaktır. Bizler seçimlerden sonra tekrar yeniden Esenyurt diyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kendim için yüzde yüz çalışacaksam Azmi bey için de yüzde elli daha fazla çalışacağım. Esenyurt bir yıldızdır, bu seçimde Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’yi alarak hilalle yıldızı birleştireceğiz” dedi. Başkan Alatepe, çalışan, çalışmayan tüm gazetecileri çok önemsediğini vurgulayarak, “Haber alacaksak sizden alıyoruz, bilgi alacaksak sizden alıyoruz. Esenyurt’ta dokunulması gereken noktaları sizler üzerinden iletiyoruz. Haber olmadan bir şeyin farkına varılmıyor, dolayısıyla sizler Esenyurt’un, bölgenin gözlerisiniz” diye konuştu.

Toplantıya katılan basın mensupları da 10 Ocak çalışan Gazeteciler gününü unutmadıkları için Çelik, Alatepe ve Ekinci’ye teşekkürlerini iletti.

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