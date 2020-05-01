VİCDANIN RAHAT MI?..

Yaptıkların kanuna uygun olabilir,

Belki haklı bile olabilirsin,

Peki, vicdanın rahat mı?

Yaptıkların adil mi?

Yaptıkların helal mi?

Yaptıkların ahlaki mi?

Merak ediyorum;

Yaptığın, ettiğin, söylediğin her şey doğru mu?

Yediğin, içtiğin, harcadığın, gezdiğin, yaptığın her şey helal mi?

Bir kere daha sorayım;

Düşündün mü hiç?

Vicdanın rahat mı?

İşte bunun tek şahidi Allah’tır.

İşte bu sebeple Allah’a havalesin,

Yatağına, yorganına, başını koyduğun yastığına havalesin.

Çünkü, eğer varsa, orada vicdanınla baş başasın.

Not: Alev Alatlı’nın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde yaptığı konuşmadan esinlenilmiştir.