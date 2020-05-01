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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » VİCDANIN RAHAT MI?..
Ahmet Berhan Yılmaz
VİCDANIN RAHAT MI?..


Yaptıkların kanuna uygun olabilir,

Belki haklı bile olabilirsin,

Peki, vicdanın rahat mı?

Yaptıkların adil mi?

Yaptıkların helal mi?

Yaptıkların ahlaki mi?

Merak ediyorum;

Yaptığın, ettiğin, söylediğin her şey doğru mu?

Yediğin, içtiğin, harcadığın, gezdiğin, yaptığın her şey helal mi?

Bir kere daha sorayım;

Düşündün mü hiç?

Vicdanın rahat mı?

İşte bunun tek şahidi Allah’tır.

İşte bu sebeple Allah’a havalesin,

Yatağına, yorganına, başını koyduğun yastığına havalesin.

Çünkü, eğer varsa, orada vicdanınla baş başasın.

Not: Alev Alatlı’nın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde yaptığı konuşmadan esinlenilmiştir.

📆 14 Ocak 2019 Pazartesi 17:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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