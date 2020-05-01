Bakan Kurum: “Çamlıca-Libadiye Tüneli’nde sona gelindi”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çamlıca Camii’ni gezerek son durumu hakkında bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çamlıca Camii’ni gezerek son durumu hakkında bilgi aldı. Çamlıca-Libadiye Tüneli’nde devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “Hem Çamlıca, hem Üsküdar, hem Libadiye çevresinde trafik yoğunluğunu azaltacak, hem de bu bölgeye ulaşımı sağlayacak tünel projemiz de sonuna geldi” dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İstanbul Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk ile birlikte inşası bittiğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi olacak Çamlıca Camii‘ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Caminin bin 50 kişilik konferans salonu, kütüphanesi, kıraathanesini ve çevre düzenlemesini inceleyen Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası açıklama yapan Bakan Kurum, “Çamlıca Tepesi’nde 50 bin kişinin namaz kılabileceği Çamlıca Camii’nde bugün bizim dönemimizde mühür olabilecek ve Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’nı selamlayan Çamlıca Camii’ni hep birlikte ziyaret ettik. Projenin hamisi Cumhurbaşkanımızdır. Öncelikli olarak bu projeyi İstanbullulara, Üsküdarlılara kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Baktığımızda bu cami içinde sadece ibadet değil, konferans salonları, kültür aktivitelerinin yapılacağı müzeler, kütüphaneler yer alıyor. Kütüphaneler içinde çocuklarımızın eğitim alacağı, hoş vakit geçireceği mekanlar yer alıyor. Bin 50 kişinin aynı anda dinleyebileceği konferans salonumuz var. 7 gün 24 saat bu bölgede hizmet verecek camimiz, bu dönemin mührü olarak ecdadın bize bıraktığı eserlerin bir benzeri olarak gelecek nesillere aktarılacaktır” dedi.

“Tünel projemiz de sonuna geldi”



Çamlıca Camii çevresinde yapılan düzenlemelere ilişkin Bakan Kurum, “Biz, sadece camide değil Çamlıca Camii dışında da büyük bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Bu proje ile birlikte hem Büyükşehir, hem Üsküdar Belediyesi ile birlikte projeler yürütüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız da camimizin etrafında hem cami çevre düzenlemesi hem antenlerimizin nakli ve Libadiye Kavşağı’ndan direkt buraya ulaşım sağlayacak tünel projesini Büyükşehir Belediyemiz gerçekleştirdi. Hem Çamlıca, hem Üsküdar, em Libadiye çevresinde trafik yoğunluğunu azaltacak hem de bu bölgeye ulaşımı sağlayacak tünel projemiz de sonuna geldi. Diğer taraftan cami etrafında millet bahçeleri, millet kıraathanelerinin olduğu çok güzel yaşam alanları var. Bu yaşam alanlarında cemaatimiz, halkımız vakitleri dışında da bölgede sosyal faaliyeti yapabilecek” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızdan açılış için uygun bir tarih bekliyoruz”



“Üsküdar Belediyemiz ve Bakanlığımızda bu bölgede 180 dönüm alan üzerinde bir kentsel yenileme projesi yapıyoruz” diyen Kurum, “Dolayısıyla cami etrafında bizim kültürümüze uygun yaşam alanları projesiyle bu kentsel dönüşümü başlattı. Nisan ayı itibariyle burada temel atarak cami ve çevresindeki yaşam alanları için bu dönüşüm projesini gerçekleştirmiş olacağız. Ecdadın bize bıraktığı eserlerin bir benzeri olacak, bizim tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi yansıtacak projeleri de İstanbulumuza kazandırmış olacağız. 2013 yılında başladı camimiz, bugün 2019 Ocak ayına geldiğimizde çok kısa sürede tamamlandı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Açılış Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımızdan açılış için uygun bir tarih bekliyoruz” ifadelerini kullandı.