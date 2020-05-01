İstanbul 3 Boyutlu Fotograf Sergisi

Üç boyutlu fotoğraf tekniğinde çift kamera ile çekilmiş karelerin bilgisayar yardımı ve özel gözlüklerle derinlikli tek bir fotoğraf olarak algılanması sağlanır.

Sergide Türkiye’de az bilinen bu teknikle Ender Enön tarafından çekilmiş şaşırtıcı ve eğlendirici İstanbul fotoğrafları paylaşılıyor.

Ücretsiz

Tarih12 Ocak 2019 – 18 Ocak 2019

Saat 17:00

Mekan Barış Manço Kültür Merkezi

Sergi Salonu