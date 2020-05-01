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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Etkinlikler, Genel, Kültür-Sanat, Manşet » İstanbul 3 Boyutlu Fotograf Sergisi
İstanbul 3 Boyutlu Fotograf Sergisi


Üç boyutlu fotoğraf tekniğinde çift kamera ile çekilmiş karelerin bilgisayar yardımı ve özel gözlüklerle derinlikli tek bir fotoğraf olarak algılanması sağlanır.

Sergide Türkiye’de az bilinen bu teknikle Ender Enön tarafından çekilmiş şaşırtıcı ve eğlendirici İstanbul fotoğrafları paylaşılıyor.

Ücretsiz

Tarih12 Ocak 2019 – 18 Ocak 2019

Saat 17:00

Mekan Barış Manço Kültür Merkezi

Sergi Salonu

📆 13 Ocak 2019 Pazar 22:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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