17. Altınyıldız Classıcs Yılın Yıldızları Ödül Töreni

Yıldız İşletme Kulübü tarafından 17’ncisi düzenlenen ve bu yıl Altınyıldız Classics sponsorluğunda gerçekleşen Türkiye’nin En Prestijli Öğrenci Ödülleri’nin sunuculuğunu Jess Molho ve Mutlu Ulusoy üstlendi. Tören, geçmiş yıllarda ödül alan yıldızların derlenmesiyle oluşan video gösterisi ile başladı. Açılış konuşmasını 19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Gür yaptı. Konuşmasında, Yıldız İşletme Kulübü olarak 17 senedir bu töreni yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Tören, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin’in konuşmasıyla devam etti. Konuşmasına Yıldız İşletme Kulübü’ne tebriklerini sunarak başlayan Şahin, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin bir teknik üniversite olmasına rağmen sosyal alanda da çok gelişmiş olduğunu belirtip ülkeyi yetiştirecek yıldızlar yetiştirmeye devam edeceğini söyleyerek konuşmasını noktaladı.

Rektörlük Özel Ödülleri ile başlayan törende Mehmetçik Kutlu Zafer’in ödül almasıyla tören başladı. Konuşmasına Yıldız İşletme Kulübü’ne teşekkürlerini sunarak başlayan ekip, ödülü almak için 3 kişi geldiklerini ama bu ödülü arkalarındaki kocaman ekip adına da aldıklarını belirtti.

Bir diğer Rektörlük Özel Ödülü’nün sahibi ise Kızılay oldu. Bu ödüle layık görüldükleri için yaşadıkları mutluluk ve gururdan bahsederek konuşmasına başlayan Kızılay, Yıldız İşletme Kulübü’ne teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.

2018 Yılının En Beğenilen Müzik Grubu seçilen maNga, müzikle kendilerini ifade ettiklerini belirterek başladıkları konuşmasında nisanda çıkacak yeni albümleri için bu ödülün bir motivasyon kaynağı olduğunu ve uğur getirmesini isteyerek konuşmasına son verdi ve canlı performansla geceye muhteşem bir başlangıç yaptı.

2018 Yılının En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu kategorisinde yılın yıldızı seçilen Burak Özçivit, bunun Yıldızlı öğrenciler tarafından verilen üçüncü ödül olduğunu söyledi. Teşekkürlerini ilettikten sonra daha önceleri dizi kategorisinde şimdiyse film kategorisinde ödül almış olmanın verdiği hazzı yaşadığını ekledi. Herkese branşlarında başarılar dileyerek konuşmayı sonlandırdı.

2018 Yılının En Beğenilen Sabah Haber Programı Mesut Yar, Yıldız Teknik Üniversitesi’ne iki kere teşekkür ettiğini belirtti. Sadece sabah haber programı yapmadığını, yıllardır televizyonculuk ile uğraştığını söyleyen Mesut Yar: “YTÜ’ye iki nedenden dolayı teşekkür ediyorum. Birincisi bu ödülü verdiği için, ikincisi ise beni iyi bir televizyon programcısı yaptığı için. Yıllar önce Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans yaparken atılmıştım. Belki de beni bu noktaya getiren odur.” diyerek konuşmasını tamamladı.

2018 Yılının En Beğenilen İş Adamı seçilen Nevzat Aydın, “Farklı organizasyonlarda farklı ödüller alıyoruz ama öğrencilerden hele ki çok köklü bir üniversitede okuyan öğrencilerden almak bana çok gurur verdi.” dedi ve çok teşekkür ettiğini belirtti.

Onur Ödülü’ne layık görülen Oktay Kaynarca kendinden önce ödül alan diğer isimlerin, gerekli bütün sözleri söylediğini belirterek “Bir okulun kaderi, bir memleketin kaderini değiştiriyor. Umarım bu okulun öğrencileri de memleketin kaderini değiştirecek. Bu okulun özelliği, öğrencileri kendi memleketinin içerisinden yetiştirmesi. Açıkçası her ödül bu kadar anlamlı değil bizim için. Bu ödül memleketi inşa edecek kişiler tarafından verildi. Bu yüzden herkese teker teker teşekkür ediyorum.”

2018 Yılının En Beğenilen Filmi Müslüm’ün yapımcısı Mustafa Uslu, konuşmasına esprili bir dille başladı, geçmişteki projeler ve gelecekte yapacakları işler hakkında konuştu. Geçen sene aynı sahnede Ayla filmiyle ödül aldığında seneye Müslüm adında bir film yapacağını söylerken salonda kopan alkış fırtınasından bahsetti. Bunun kendisine motivasyon veren asıl etken olduğunu söyledi. Seneye de tüm dünyaya güçlü Naim Süleymanoğlu’nu tanıtacağını dile getirerek konuşmasını sonlandırdı.

Yıldızlı öğrenciler tarafından Yılın En Beğenilen Kitabı seçilen Leyla ile Mecnun’un yazarı Burak Aksak, kitabı yazmaya henüz 24 yaşındayken başladığını ve bununla beraber hayatının değiştiğini dile getirdi. Kitabı yazmaya başladığında insanların ona “TRT bunu nasıl yayınlayacak?” dediğini, şimdiyse aynı kişilerin “TRT bunu nasıl yayından kaldıracak?” dediğinden içtenlikle bahsetti. Ayrıca sözlerine Leyla ile Mecnun’un kitap olarak devam edeceğini de ekleyerek konuşmasını sonlandırdı.

2018 Yılının En Beğenilen Erkek Şarkıcısı olan Kenan Doğulu konuşmasına, ödüllendirilmenin çok güzel olduğunu söyleyerek sanat yılında 25. senesini devirdiğini ifade etti. Hala öğretmek ve bu işe devam etmek istiyorum. “Bu ödülü albümdeki arkadaşlarım için alıyorum” diyen Doğulu, “Tek düzelik müzikte çok fazla yaygınlaştı ve bu beni üzen bir durum. Ben farklı işler yapmak istiyorum.” diyerek konuşmasını bitirdi.

Büyük alkışlarla sahneye çıkan Şebnem Ferah, Yıldız İşletme Kulübü’nden aldığı ilk ödül olmadığını ama arada uzun bir süre olduğunu heyecanlı bir şekilde söyledi. Otururken böyle olmadığını, sahnenin hala onun için bir şeyler ifade ettiğini belirten Şebnem Ferah: “Emeklerinize teşekkür ediyorum. Buraya gelmekten çok fazla keyif alıyorum çünkü genç arkadaşlarımın fazlasıyla tutkulu olduğunu ve onları hiçbir şeyin etkilemediğini düşünüyorum. O yüzden herkese çok teşekkür ederim.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni’nde 2018 Yılının En Beğenilen Dizi Film Müziği kategorisinde Çukur ile ödül alan Toygar Işıklı, “Bu benim burada ikinci ödülüm. İlk ödülümü de İçeride ile almıştım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu yıl ara verip yurtdışına gitmek istiyorum. Bu ödüller bizi gerçekten çok iyi motive ediyor. Daha güzel işler ortaya koymamızı sağlıyor.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Bütün şıklığı ile sahneye çıkan 2018 Yılının En Beğenilen Dizi Oyuncusu Cansu Dere, “Ödül ve hissettirdiğiniz duygular için gerçekten çok teşekkür ederim.” dedi ve kendisi de Şahsiyet’i yarattığı için Hakan Günday ve Onur Saylak’a teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

“Herkese merhaba. Öncelikle böyle bir gecede böyle bir ödül almak benim için çok önemliydi. Benim burada olmamı sağlayan 35000 Yıldızlı öğrenciye çok teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmasına başlayan 2018 Yılının En Beğenilen DJ’i Mahmut Orhan Yıldız İşletme Kulübü’ne teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

2018 Yılının En Beğenilen Kanalı olan TV8 adına ödülü almak için hasta olmasına rağmen bu güzel gecede Yıldız İşletme Kulübü’nün davetini geri çevirmeyen Acun Ilıcalı, ödülden çok ödülü veren kurumun önemli olduğunu ve ödülü bunun değerli kıldığını söyledi: “Bu ödül törenine daha önce de katıldım ve bunlar benim motivasyonum oluyor.” dedi ve sözlerine “Benim size ne yararım olacak diye sorarsanız, okumayın arkadaşlar. Şaka bir yana ben bugünlere geldiysem üniversitedeki arkadaşlıklarımın büyük katkısı var. Umarım seneye de burada olur, bu ödül törenine katılırım. Gerçekten bu işi Yıldız İşletme Kulübü bu işi çok iyi biliyor diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“Tüm cümleleri ödül alan arkadaşlarım söyledi. Ampute futbol takım kaptanıyım. Ödül aldıysam her şey onlar sayesinde. Tabii ki bu ödülü almak kadar güzel bir şey yok ama bunun için çok fazla çabalamak gerekiyor.” diyerek sözlerine başlayan 2018 Yılının En Beğenilen Sporcusu Osman Çakmak, “Lütfen önünüze çıkan her engeli kaldırın. Ben hayatım boyunca öyle yaptım. Beni bir şeylerin geri planda bırakmasına izin vermedim.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları’nın bu yılki sürprizlerinden biri de Dream of İsanbul’un led dans şovuydu. Güvel bir şova imza atan Dream of İstanbul, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

2018 yılında Yıldızlılar tarafından “En Beğenilen Kadın Tiyatro Uyuncusu” seçilen Tuba Ünsal, ödül için çok mutlu olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Ayrıca üniversitelilerden ödül almanın verdiği onurdan bahsetti. Ailesinin onu ’’Haddini bil!’’ cümlesiyle büyüttüğünü ama kendisinin buna uymadığını anlattı. Başarının haddini bilmediğin noktada geldiğine inanan Tuba Ünsal ödülünün kendisi gibi haddini bilmeyen, cesur kadınlara geldiğini dile getirerek konuşmasını sonlandırdı.

Her gün habere başlarkenki ses tonunu kullanarak konuşmasına başlayan Cem Öğretir, esprili bir şekilde konuşmasına devam etti: “Eşim NTV’de, ben ATV’deyim. Kızım Ada’yı da spiker yapıp bütün haber kanallarını ele geçirmeyi düşünüyoruz.” Diyerek bütün salonu keyiflendirdi. “Gençlere hitap edemiyoruz diye korkuyordum ama bu ödül tüm korkularımı attı. Tüm Yıldızlılara, teşekkür ediyorum!” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

2018 Yılının En Beğenilen Spor Programı beIn FİNAL

Tümer Metin’in “Hayat bir şeyler bahşetti. Birkaç kupa ve ödül aldık ama böyle bir ödül almak çok onur verici. Çok teşekkür ediyoruz.” Diyerek başladığı konuşma, Mehmet Demirkol da Yıldız İşletme Kulübü’ne ve tüm Yıldızlılara teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

Aerobik cimnastik dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Yıldız İşletme Kulübü tarafından düzenlenen Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni’nde Onur Ödülü aldı. Teşekkürlerini belirttiği konuşmasından sonra izleyenler için kısa bir şov yaptı.

2018 Yılının En Beğenilen Kültür Sanat Programı Şeffaf Oda – Güneri Cıvaoğlu

Sözlerine, “Zannediyorum ki bu kulüpte 7. Ödülüm. Ben gazeteciliğe 50’yi aşkın sene önce başladım. Siz her sene bana bu ödülü verdikçe ben kendimi zevk kuşağı gibi hissediyorum yani gençleşiyorum. Sevgili Zülfü Livaneli’ni de anacağım. Onunla da konuştuğunuz gibi insan, dibe de batar yükseğe de çıkar. Bunun ortası mizahtır. Askerlik yıllarımda Davutpaşa’ya sürgün edildim. Sürgün de ödül de insan için. Yeter ki insan değişmesin.” diyerek başlayan Cıvaoğlu, “Ben Mustafa Kemal’in izinden gitmeye devam edeceğim. Şuan sürgün edildiğim yerde ödül alıyorum. Bunun için Yıldız İşletme Kulübüne teşekkür ederim.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

2018 Yılının En Beğenilen Gazetesi seçilen Hürriyet, “Bugün çok güzel bir güne denk gelmiş çünkü bizim için çok anlamlı. Gazeteciler gününde burada ödül aldığımız için çok mutlu ve heyecanlıyız.” diyerek herkese teşekkür etti.

İŞTE 2018’İN YILDIZLARI:

2018 Yılında En Beğenilen Dergi: KAFA

2018 Yılında En Beğenilen DJ: Mahmut ORHAN

2018 Yılında En Beğenilen Kitap: Leyla ile Mecnun-Burak AKSAK

2018 Yılında En Beğenilen İş Kadını: Oya ECZACIBAŞI

2018 Yılında En Beğenilen İş Adamı: Nevzat AYDIN

2018 Yılında En Beğenilen Erkek Şarkıcı: Kenan DOĞULU

2018 Yılında En Beğenilen Kadın Şarkıcı: Şebnem FERAH

2018 Yılında En Beğenilen Müzik Grubu: maNga

2018 Yılında En Beğenilen Ekonomist: Gökhan ŞEN

2018 Yılında En Beğenilen Erkek Tiyatro Oyuncusu: Genco ERKAL

2018 Yılında En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu: Tuba ÜNSAL

2018 Yılında En Beğenilen Tiyatro Oyunu: Martı

2018 Yılında En Beğenilen Sinema Filmi: Müslüm

2018 Yılında En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu: Burak ÖZÇİVİT

2018 Yılında En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu: Hazar ERGÜÇLÜ

2018 Yılında En Beğenilen Dizi Film: Çukur

2018 Yılında En Beğenilen Erkek Dizi Film Oyuncusu: Kıvanç TATLITUĞ

2018 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Film Oyuncusu: Cansu DERE

2018 Yılında En Beğenilen Show Programı: Oğuzhan Uğur’la P!NÇ

2018 Yılında En Beğenilen Spor Programı: beIN FİNAL

2018 Yılında En Beğenilen Haber Spikeri: Cem ÖĞRETİR

2018 Yılında En Beğenilen Sporcu: Osman ÇAKMAK

2018 Yılında En Beğenilen Kültür Sanat Programı: Güneri Civaoğlu – Şeffaf ODA

2018 Yılında En Beğenilen TV Kanalı: TV8

2018 Yılında En Beğenilen Şirket: Yıldız Holding

2018 Yılında En Beğenilen Reklam Filmi: Lipton-Konuşalım Artık

2018 Yılında En Beğenilen Gazete: Hürriyet

2018 Yılında En Beğenilen Sabah Haber Programı: Mesut Yar ile Bugün

2018 Yılında En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi: İş Bankası-81 ilde 81 orman

2018 Yılında En Beğenilen Sivil Toplum Kuruluşu: TEMA

2018 Yılında En Beğenilen Radyo Programı: Gazoz Ağacı

2018 Yılında En Beğenilen Şarkı: Yanlış-Tuğçe KANDEMİR

2018 Yılında En Beğenilen Dizi Film Müziği: Toygar IŞIKLI-Çukur