Saadet Partili Sevim, adaylarımız liyakatli ve çalışkan!

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, yerel basın temsilcileriyle buluştu. “Sıcak koltuklarda belediyecilik yapılmaz” diyen Sevim, seçimlerin favorisi olduklarını söyledi.



Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın 3.’sünü düzenlediği “Yerel Medya Buluşması”, İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim’in katılımıyla partinin Cevizlibağ’daki İl Başkanlığı binasında düzenlendi. Çok sayıda gazetecinin katıldığı programa Saadet Partisi İl Başkan Yardımcıları Bilal Ay ve Abdülhalim Meşe, İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Gürlü, Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Fetullah Bülbül, Kartal Belediye Başkan Adayı Fehim Hava, Esenler Belediye Başkan Adayı Tuğrul Yalçınkaya ve Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Yaşar Avcı da katıldı.



Konuşmasına geçtiğimiz günlerde kutlanan “Çalışan Gazeteciler Günü”nü tebrik ederek başlayan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, son dönemde yaşanan kağıt krizine değinerek ulusal basın gibi yerel basının da bu krizden olumsuz etkilendiğini dile getirdi.



İSTANBUL ŞEHİRCİLİK KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYA!

Açıklamalarına yaklaşan yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerle devam eden Sevim, İstanbul’un kötü yönetildiğini belirterek, “Bugün İstanbul tam bir keşmekeş ile karşı karşıya, trafik ayrı problem, toplu ulaşım apayrı bir problem. Çarpık kentleşme, yeşil alanların giderek yok olması, adaletsiz kentsel dönüşüm uygulamaları, her yağmurda ortaya çıkan altyapı problemleri derken İstanbul, yaşanabilir bir yer olmaktan maalesef çıkmış durumda. Adeta 1994’teki gibi bir şehircilik krizi ile başbaşa kalmış durumda” şeklinde konuştu.



SICAK KOLTUKLARDA BELEDİYECİLİK YAPILMAZ

İstanbul’u yönetenlerin sorunları çözmekten çok uzak olduklarını da dile getiren Başkan Sevim, “Bugün İstanbul’un içerisine düştüğü bu durum karşısında şehri yönetenler maalesef çözüm üretmekten çok uzaklar. Şehrin sokaklarında değiller. Fil dişi kulelerde, lüks araçlarında, makam odalarında yaşıyorlar. İnsanlarımızın ne yaşadıklarından da ne hissettiklerinden de habersizler. Belediyecilik sıcak koltuklarda yapılmaz. Sorunlar önlerine gelen raporlarla anlaşılamaz. İsrafla, reklamla şehir kurtulmaz. Rant belediyeciliği ile halk mutlu olmaz” diye konuştu.



KAYNAKLARI REKLAMA HARCIYORLAR

Belediyelerin hizmet üretmediklerine dikkat çeken Abdullah Sevim, “Bugün belediyelerin hizmet üretmek yerine reklam ürettiklerine şahit oluyoruz. En ufak bir ödemede dahi sıkıntıya düştüklerini görüyoruz. Reklama, algı yönetimine, israfa o kadar çok kaynak aktarıyorlar ki hizmete fırsat kalmıyor. Zaten İstanbulluları hemşeri olarak değil müşteri olarak görüyorlar” ifadelerini kullandı.



TEMİZ, LİYAKATLİ VE ÇALIŞKAN ADAYLARIMIZ OLACAK

Bugüne kadar 8 ilçede adaylarını açıkladıklarını ve aday tespit çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Dr. Sevim, “Temiz, liyakatli, cesur, çalışkan, halkla birlikte yönetim anlayışına sahip pırıl pırıl adaylarla halkımızın karşısına çıktık, çıkıyoruz. Sanatçı hassasiyetiyle, geniş katılımlı istişarelerle, seçim kazanacak isimleri belirledik, belirliyoruz” dedi.



SEÇİMLERİN FAVORİSİYİZ

Yerel seçimlerde iddialı olduklarını dile getiren Sevim, “Biz uzun süreden beri titiz çalışmalar yürütüyoruz. Heyecanla, azimle ve gayretle çalışıyoruz. İstanbul’un içerisinde olduğu durum belli. İnsanlarımız bizim geçmiş dönem başarılarımızı özlediklerini, bize karşı teveccühlerinin olduğunu görüyoruz. İstanbul’daki 40 belediyenin tamamında iddialıyız. Göreceksiniz hepsinde başarıya ulaşacağız” diyerek sözlerini tamamladı.