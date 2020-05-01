Saadet Partili Sevim, adaylarımız liyakatli ve çalışkan!

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, yerel basın
temsilcileriyle buluştu. “Sıcak koltuklarda belediyecilik yapılmaz” diyen
Sevim, seçimlerin favorisi olduklarını söyledi.
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın 3.’sünü düzenlediği “Yerel Medya
Buluşması”, İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim’in katılımıyla partinin
Cevizlibağ’daki İl Başkanlığı binasında düzenlendi. Çok sayıda gazetecinin
katıldığı programa Saadet Partisi İl Başkan Yardımcıları Bilal Ay ve Abdülhalim
Meşe, İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Gürlü, Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı
Fetullah Bülbül, Kartal Belediye Başkan Adayı Fehim Hava, Esenler Belediye
Başkan Adayı Tuğrul Yalçınkaya ve Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Yaşar Avcı
da katıldı.
Konuşmasına geçtiğimiz günlerde kutlanan “Çalışan Gazeteciler Günü”nü
tebrik ederek başlayan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim,
son dönemde yaşanan kağıt krizine değinerek ulusal basın gibi yerel basının da
bu krizden olumsuz etkilendiğini dile getirdi.
Açıklamalarına yaklaşan yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerle devam
eden Sevim, İstanbul’un kötü yönetildiğini belirterek, “Bugün İstanbul tam bir
keşmekeş ile karşı karşıya, trafik ayrı problem, toplu ulaşım apayrı bir problem.
Çarpık kentleşme, yeşil alanların giderek yok olması, adaletsiz kentsel dönüşüm
uygulamaları, her yağmurda ortaya çıkan altyapı problemleri derken İstanbul,
yaşanabilir bir yer olmaktan maalesef çıkmış durumda. Adeta 1994’teki gibi bir
şehircilik krizi ile başbaşa kalmış durumda” şeklinde konuştu.
İstanbul’u yönetenlerin sorunları çözmekten çok uzak olduklarını da dile
getiren Başkan Sevim, “Bugün İstanbul’un içerisine düştüğü bu durum karşısında
şehri yönetenler maalesef çözüm üretmekten çok uzaklar. Şehrin sokaklarında
değiller. Fil dişi kulelerde, lüks araçlarında, makam odalarında yaşıyorlar.
İnsanlarımızın ne yaşadıklarından da ne hissettiklerinden de habersizler.
Belediyecilik sıcak koltuklarda yapılmaz. Sorunlar önlerine gelen raporlarla
anlaşılamaz. İsrafla, reklamla şehir kurtulmaz. Rant belediyeciliği ile halk
mutlu olmaz” diye konuştu.
Belediyelerin hizmet üretmediklerine dikkat çeken Abdullah Sevim, “Bugün
belediyelerin hizmet üretmek yerine reklam ürettiklerine şahit oluyoruz. En
ufak bir ödemede dahi sıkıntıya düştüklerini görüyoruz. Reklama, algı
yönetimine, israfa o kadar çok kaynak aktarıyorlar ki hizmete fırsat kalmıyor.
Zaten İstanbulluları hemşeri olarak değil müşteri olarak görüyorlar”
ifadelerini kullandı.
Bugüne kadar 8 ilçede adaylarını açıkladıklarını ve aday tespit
çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Dr. Sevim, “Temiz, liyakatli, cesur,
çalışkan, halkla birlikte yönetim anlayışına sahip pırıl pırıl adaylarla
halkımızın karşısına çıktık, çıkıyoruz. Sanatçı hassasiyetiyle, geniş katılımlı
istişarelerle, seçim kazanacak isimleri belirledik, belirliyoruz” dedi.
Yerel seçimlerde iddialı olduklarını dile getiren Sevim, “Biz uzun süreden beri titiz çalışmalar yürütüyoruz. Heyecanla, azimle ve gayretle çalışıyoruz. İstanbul’un içerisinde olduğu durum belli. İnsanlarımız bizim geçmiş dönem başarılarımızı özlediklerini, bize karşı teveccühlerinin olduğunu görüyoruz. İstanbul’daki 40 belediyenin tamamında iddialıyız. Göreceksiniz hepsinde başarıya ulaşacağız” diyerek sözlerini tamamladı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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