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Kadıköy’de otel inşaatından tarihi eser kalıntıları çıktı


İstanbul Kadıköy’de otel inşaatı için yapılan hafriyattan tarihi eser kalıntıları çıktı.

İstanbul Kadıköy’de otel inşaatı için yapılan hafriyattan tarihi eser kalıntıları çıktı. Uzmanlar, Khalkedon Antik Kenti’ne ait olabileceğini düşündüğü kalıntıların İstanbul tarihi hakkında önemli bilgiler sunacağını düşünüyor.

Kadıköy’deki İbrahimağa Mahallesi Dinlenç Caddesi üzerinde bulunan 9 bin 43 metrekarelik arsaya otel inşaatı için yapılan hafriyattan korunması gerekli kültür varlıkları çıktı. Arazi sit alanı içinde olmadığından arkeologsuz başlayan hafriyatta tarihi eserlere rastlandı. Çalışmaları yürüten firma, buluntular karşısında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne başvurdu. Yapı grupları ile tarihi sütunların bulunduğu alandaki kazıları İstanbul Arkeoloji Müzesi sürdürürken yapılan çalışmalarda yeni buluntular çıkmaya devam ediyor. Buluntular arasında Erken Bizans dönemi bir cadde ile caddenin iki kenarında mermer sütun başlıkları, sütun kaideleri ve sütunlar ortaya çıkarıldı. Müze uzmanları durumu hazırladıkları raporla İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna bildirdi. Alanda çalışma yürüten arkeologlar alanın Khalkedon Antik Kenti’ne ait önemli bir çarşı ve caddeye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Alanda otel çalışmalarına ara verilirken projenin devam edip etmeyeceğine ilişkin Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun kararı bekleniyor.

📆 12 Ocak 2019 Cumartesi 21:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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