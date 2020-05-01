AYGAD Altın İmza Ödülleri sahiplerini buldu

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (AYGAD) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Altın İmza Ödülleri, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla Elite World Asia Hotel’de düzenlenen özel gecede sahiplerini buldu.

Türkiye’de gazetecilik mesleğini icra edenleri, mesleğe gönül verenleri ve gazetecilerle iş ya da fikir paydalarında buluşanları bir araya getirmek üzere “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” münasebetiyle AYGAD tarafından özel bir gece düzenlendi. “AYGAD Altın İmza” ödül töreninde çok sayıda gazeteci ve siyasetçi ödüle layık görüldü.

“Basın ve Yayın Özgürlüğü Temel İnsan Haklarındandır”

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ, “Gerek hakları ellerinden alınarak, gerek bazı yaptırımlar ile sindirilerek, gerek şiddet görerek, hatta öldürülerek bu mesleğe gönlünü veren meslektaşlarımızın bu endişelerle görevlerini sağlıklı yerine getirmesi imkansız. Yakın zamanda şahit olduğumuz ve dünya çapında medyanın gündemine oturan Cemal Kaşıkçı’nın vahşice katledilmesi başta olmak üzere bu meslek uğruna canını feda etmiş tüm gazetecileri saygı ve rahmetle anıyoruz. Bugün hala basında yer bulan Cemal Kaşıkçı vesilesi ile karşılaştığımız zorlukların ve şiddetin dünden bugüne değişmediğine değinmek, gazetecilerin ve gazetecilik gibi onurlu bir mesleğin şartlarına ve zor koşullarına dikkat çekmek isterim. Herkes, bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce, ifade ve serbest eleştiri hakkına sahiptir. Bireylerin bu hakkı kullanmasının başlıca yolu olan basın ve yayın özgürlüğü de temel insan haklarındandır. Bu hakların demokratik hukuk devletinde anayasal güvence altında olması esastır” dedi.

“Sansürü Asla Kabul Edemeyiz”

“AYGAD olarak da kuruluş amacımız ile de örtüşen; meslek etiğinin gerektirdiği bazı durumlar ve sorumluluklar vardır” diyen Başkan Işıkdağ, “Bizler; toplum başta olmak üzere kanun, kurum ve kuruluşlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirirken özgürlük sınırlarımızın da dışına çıkmamamız gerektiğini unutmadan tüm zorluklara rağmen mesleğimizi icra etme mücadelesindeyiz. Fakat Devletin bekasını, ve toplumun bütünlüğünü tehdit altına sokacak durumlarda, gazetecinin kendi haberine otosansür uygulaması gerektiğinin bilincindeyiz. Ancak sansürü asla kabul edemeyiz, hiçbir meslektaşımızın da kabul etmemesini temenni ederiz. Geldiğimiz noktada; özellikle çapraz tekelleşme bizi bağımlı hale getirmiştir. Gazeteciliğin mesleki sorunları ve gazeteci üzerindeki baskılar, hiçbir hükümet ve iktidara bağlı olmayan durumlardır. Meslektaşlarım, elbette sorumluluklarının bilinci ve bunun vicdani baskısı altında olmayı kendilerine ilke edinmelidir. Fakat toplum veya erklerin yersiz baskılarına hep birlikte karşı çıkmalıyız. Bu konu; sadece gazetecileri değil, siyasileri, STK’ları, sokaktaki vatandaşı dahi bilgi edinme bağlamında ilgilendiren bir konudur. Geldiğimiz noktada; günümüz şartlarından bahsedersek, İstanbul yerel basını ayakta durmakta zorluk çekiyor. Yaşadığı zorlukları gerekçe göstererek pek çok meslektaşımız maalesef yaptığı hatayı, yanlışı meşrulaştırma eğilimine girebiliyor. Bu da mesleğin ilkeleri, etik kuralları ve ahlaki değerleriyle ters düşüyor” diye konuştu.

Başkan Işıkdağ Gazetecilerin Sorunlarına Dikkat Çekti

Basın İlan Kurumu’nun tutumundan yana şikayetlerin çözülmediğini ifade eden AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ, “Bu ekonomik şartlar altında ezilen yerel basının özlük haklarını da tam anlamı ile kullanamadıkları su götürmez bir gerçektir. Birkaç örnek verecek olursak, yerel basın mensupları İstanbul’da ücretsiz toplu ulaşımdan yararlanamıyor. Yerel gazetelerde kanunen yayınlanması gereken ilanlar verilmiyor. Otoparklardan ücretsiz faydalanamıyoruz. Bunlar gibi birçok olumsuz örnekleri sıralayabilirim. “AYGAD Altın İmza” Ödül Töreni ile bölgemizde hizmet anlamında büyük başarılara imza atan siz değerli yöneticilerimizi, haber ve yayınları ile toplumda farklılık oluşturan meslektaşlarımızı ödüllendirmek onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Sizlerin ayrıcalıklı yanlarınıza dikkat çekmek ve bu alanlarda teşvik görevimizi de yerine getirmiş olmak adına başarılı olduğunuz alanlara vurgu yapmayı tercih ettik. Göreve gelmenizle birlikte, projelerinizle yaşadığımız bölgeye değer kattığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İlçelerimizi, ilimizi ve ülkemizi mesleklerimizle birlikte yarınlara daha iyi taşımanızı diliyorum” şeklinde konuştu.

10 Ocak İdareciler Günü’nü de kutlamayı unutmayan Başkan Işıkdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üstün bir vazife bilinciyle hareket eden, devleti ve hükümeti temsil sıfatıyla idare eden, Siz değerli idarecilerimizin gününü kutladığımı da ifade etmek isterim. Görevleri başında şehit olan veya hayatını kaybeden tüm yöneticilerimize rahmet diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.”

Mesleki Ödüller

Çok sayıda bürokrat, iş adamı, siyasetçi, gazeteci ve davetlilerin katıldığı törende 13 gazeteci ve televizyoncu ödüle layık görüldü.