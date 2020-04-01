Yangına giden itfaiye, hatalı park nedeniyle zor anlar yaşadı

Şişli’de binaların arasında bulunan kömürlükte çıkan yangın çevredekileri korkuturken, itfaiye araçları hatalı park ve dar sokaklar yüzünden bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Vatandaşlar ise hatalı park eden araçları el birliği ile kaldırarak itfaiyeye yol açtı.



Şişli Hürriyet Mahallesi, Camialtı Sokak’ta binaların arasında bulunan bir kömürlükte çıkan yangın vatandaşları korkuttu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise park sorunu ve dar sokaklarla karşılaşınca yangının olduğu bölgeye gitmekte güçlük çekti. İtfaiye araçlarının geçebilmesi için seferber olan vatandaşlar, yol üzerinde sorumsuzca park edilen araçları el birliği ile kaldırarak itfaiyenin geçmesini sağladı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının ufak çaplı olması ise büyük bir faciayı önledi. Kömürlükte çıkan yangının etraftaki binalara sıçraması engellenirken, yangından etkilenen olmadı.