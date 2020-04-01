MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Yangına giden itfaiye, hatalı park nedeniyle zor anlar yaşadı
Yangına giden itfaiye, hatalı park nedeniyle zor anlar yaşadı


Şişli’de binaların arasında bulunan kömürlükte çıkan yangın çevredekileri korkuturken, itfaiye araçları hatalı park ve dar sokaklar yüzünden bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Vatandaşlar ise hatalı park eden araçları el birliği ile kaldırarak itfaiyeye yol açtı.

Şişli Hürriyet Mahallesi, Camialtı Sokak’ta binaların arasında bulunan bir kömürlükte çıkan yangın vatandaşları korkuttu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise park sorunu ve dar sokaklarla karşılaşınca yangının olduğu bölgeye gitmekte güçlük çekti. İtfaiye araçlarının geçebilmesi için seferber olan vatandaşlar, yol üzerinde sorumsuzca park edilen araçları el birliği ile kaldırarak itfaiyenin geçmesini sağladı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının ufak çaplı olması ise büyük bir faciayı önledi. Kömürlükte çıkan yangının etraftaki binalara sıçraması engellenirken, yangından etkilenen olmadı.

📆 08 Ocak 2019 Salı 15:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR