Buzdan kayan bir vatandaş bacağını kırdı

Beşiktaş’ta bir vatandaş yoğun kar yağışının sebep olduğu buzlanma sebebiyle kayarak düştü. Düşmenin etkisiyle bacağını kıran vatandaş, sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle hastaneye kaldırıldı.



İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı İstanbulluların hayatını olumsuz etkiliyor. Beşiktaş Dolmabahçe’de işine giderken Milli Saraylar Resim Müzesi önünde buzlanan yolda kayarak düşen bir vatandaş, düştüğü yerden kalkamadı. Olay yerine gelen diğer vatandaşlar ise düşen vatandaşa yardım etmeye çalıştı. Bir kişi de hırkasını çıkararak üşüyen vatandaşın üzerine örttü. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Bacağı kırıldığı tespit edilen vatandaş, sedye ile ambulansa taşındı.



Vatandaşın düştüğü yerden kalkamadığını gören Sezgin Yılmaz, “Ben ileriden gördüm, koştum. Baktım kimse yok. Ambulansı çağırdım. Buzdan kaymış” dedi.