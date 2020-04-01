ACİLEN ARANIYOR…

Saygılı,
Barışçı,
Dürüst,
Ahlaklı,
Faziletli,
Adaletli,
Kültürlü,
Güvenilir,
Diğerkâm,
Karakterli,
Sevgi dolu,
Hoşgörülü,
Merhametli,
Düşünebilen,
Sorgulayabilen,
Kula kul olmayan,
Aklını kiralamayan,
Bölücü değil birleştirici,
Emanete ihanet etmeyen,
Makam, mevki hırsı olmayan,
Güce göre taraf değiştirmeyen,
Her türlü taassuptan uzak duran,
Tevazu, vicdan, liyakat, cesaret sahibi,
İnsanları korkutmayan, tehdit etmeyen,
Vatanına, milletine, devletine, bayrağına bağlı,
Kendisi gibi düşünmeyenleri düşman ilan etmeyen,
Haksızlığa, zulme, yalana, dolana, ahlaksızlığa karşı duran,
Partisi, cemaati, tarikatı adına toplumsal barışı zedelemeyen,
Bağlı olduğu siyaset, cemaat, tarikat adamlarını putlaştırmayan,
Desteklediği insanlar için yalan söylemeyen, gıybet etmeyen, iftira atmayan,
Vatan, millet, Hak aşığı insanlar, insaniyet ve Türk Milleti namına, aranmaktadır.
Görenlerin, bilenlerin bu kişilere acilen yalnız olmadıklarını hissettirmeleri rica olunur.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
Bir cevap yazın