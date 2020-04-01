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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum, Yazarlar » ACİLEN ARANIYOR…
Ahmet Berhan Yılmaz
ACİLEN ARANIYOR…


Saygılı,

Barışçı,

Dürüst,

Ahlaklı,

Faziletli,

Adaletli,

Kültürlü,

Güvenilir,

Diğerkâm,

Karakterli,

Sevgi dolu,

Hoşgörülü,

Merhametli,

Düşünebilen,

Sorgulayabilen,

Kula kul olmayan,

Aklını kiralamayan,

Bölücü değil birleştirici,

Emanete ihanet etmeyen,

Makam, mevki hırsı olmayan,

Güce göre taraf değiştirmeyen,

Her türlü taassuptan uzak duran,

Tevazu, vicdan, liyakat, cesaret sahibi,

İnsanları korkutmayan, tehdit etmeyen,

Vatanına, milletine, devletine, bayrağına bağlı,

Kendisi gibi düşünmeyenleri düşman ilan etmeyen,

Haksızlığa, zulme, yalana, dolana, ahlaksızlığa karşı duran,

Partisi, cemaati, tarikatı adına toplumsal barışı zedelemeyen,

Bağlı olduğu siyaset, cemaat, tarikat adamlarını putlaştırmayan,

Desteklediği insanlar için yalan söylemeyen, gıybet etmeyen, iftira atmayan,

Vatan, millet, Hak aşığı insanlar, insaniyet ve Türk Milleti namına, aranmaktadır.

Görenlerin, bilenlerin bu kişilere acilen yalnız olmadıklarını hissettirmeleri rica olunur.

📆 07 Ocak 2019 Pazartesi 12:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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