‪ Avanak Avni yeniden Karikatür Evi’nde

Geçtiğimiz haftalarda Hasanpaşa’da bulunan Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden çalınan Avanak Avni heykeli, eski yerine, ustası Oğuz Aral’ın yanına yerleştirildi.

Kadıköy Belediyesi tarafından Temmuz 2017’de yaptırılan usta karikatürist Oğuz Aral ve efsanevi karakteri Avanak Avni heykelleri Hasanpaşa’da hem Kadıköy’e gelenleri karşılıyor hem de Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’ni gösteriyordu. Heykeltıraş Yunus Tonkuş tarafından Karikatür Evi’nin karşısındaki alana yapılan 80 kilo ağırlığında ve 143 santim uzunluğundaki, bronz Avanak Avni heykeli iki hafta önce ayaklarından ayrılarak çalınmıştı.

‘AVANAK AVNİ KADIKÖY’ÜN ÇOCUĞU OLDU’

Heykeltıraş Yunus Tonkuş, Şişli’de bulunarak belediye ekiplerine teslim edilen heykeli, koparıldığı noktadan yeniden birleştirdi. Ayaklarına kaynak yaparak sağlamlaştırılan heykel, yeniden Hasanpaşa’da bulunduğu noktaya dikildi. Heykeli inceleyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Karikatür Evi’nde yaklaşık 1600 çocuk atölye çalışmalarına katılıyor. Öte yandan Karikatür Evi’nde değişik karakterlerin heykellerini yaptırıyoruz. Oğuz Aral ve Avanak Avni heykellerinin yanı sıra Abdülcanbaz, Bezgin Bekir, En Kahraman Rıdvan, Fırat gibi karakterlerin de heykelleri var. Avanak Avni, Oğuz Aral’ın 1973’te yarattığı çok ünlü bir tip. Avanak Avni sokaktaki zeki, sevimli insanların bir örneği. Mahallenin bir çocuğu. Avanak Avni Kadıköy Hasanpaşa’nın da çocuğu oldu, insanlar benimsedi” dedi. Heykelin yerine konulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Nuhoğlu, “Heykel toplumun kendini ifade etmesinin bir yolu. Sanat sevgisizliğin, şiddetin, terörün karşıtı. Sanat düşüncelerin bir araya gelmesini, kişisel gelişimi sağlayan bir alan. Sanatla toplumu bir araya getirmek toplumu yumuşatıyor, naifleştiriyor, gülümsetiyor. İnsanlar Avanak Avni’yi görünce gülümsüyor, mutlu oluyor, düşünüyor. Kadıköy için çok güzel bir şey” şeklinde konuştu.

Avanak Avni heykelini yerine yerleştiren heykeltıraş Yunus Tonkuş ise “Heykel çalındığı zaman üzüldüm. Sanat eserine sahip çıkılması gerekirken çalındı, olmaması gerekiyor. Bugün okullarda resim dersi yoksa, sanatı sevdiremiyorsanız, ondan bir şey bekleyemezsiniz. Bu heykeli çalmak bir kişinin yapabileceği bir şey değil” dedi.

KARİKATÜR EVİ’NDE HEYKELLER SİZİ BEKLİYOR

Oğuz Aral’ın 1973 yılında çizmeye başladığı çizdiği Avanak Avni’nin maceraları Türkiye sınırlarını aşıp Güney Afrika’daki ırkçı olaylara karşı, Meksika’da ise ABD karşıtı grupların sembolü olmuştu. Oğuz Aral Gırgır Dergisi’nin el değiştirmesinden sonra 1990 yılında çıkarmaya başladığı dergiye Avni adını vermişti. Avni dergisi 1996’ya kadar yayınını sürdürmüştü. Oğuz Aral’ın 2004’te hayata veda edişinin ardından, Penguen dergisi çizerleri Oğuz Aral’ın anısına Avni’nin karikatürlerini kendi kalemlerinden çizmişlerdi.

Karikatür Evi’nde Yunus Tonkuş’un Oğuz Aral ve Avanak Avni heykellerinin yanı sıra Turhan Selçuk’un Abdülcanbaz, Tuncay Akgün’ün Bezgin Bekir, Bülent Arabacıoğlu’nun En Kahraman Rıdvan ve Uğur Gürsoy’un Fırat karakterlerinin heykelleri bulunuyor.

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