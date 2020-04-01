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Kilis’te kaza kurşunu ile şehit olan asker Samandıra’da son yolculuğuna uğurlandı


Kilis’te Darmık Hudut Karakolu’nda silahının ateş alması sonucu şehit olan Piyade Er Can Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törende şehidin babası güçlükle ayakta dururken, yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Kilis’te 1. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gülbaba Piyade Hudut Taburu Darmık Hudut Karakolu’nda görev yapan ve terhisine üç gün kala kaza kurşunu ile şehit olan Can Yılmaz, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit asker için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sancaktepe Belediye Başkanı İsmal Erdem, Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, şehidin babası Yusuf Yılmaz, annesi Songül Yılmaz, kardeşi Kadir Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda asker ve vatandaş katıldı. Tören sırasında güçlükle ayakta duran baba Yusuf Yılmaz yakınları tarafından tutuldu. Can Yılmaz, okunan dua ve kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzunda cenaze aracına taşındı. Şehit asker Samandıra Mezarlığı’nda toprağa verildi.

📆 03 Ocak 2019 Perşembe 18:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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