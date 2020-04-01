MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Ele geçirilen çeşitli tarihi eserler sergilendi
Ele geçirilen çeşitli tarihi eserler sergilendi


Arnavutköy’de polis tarafından yakalanana tarihi eser kaçakçılarının 3 metre derinliğinde çukurlara gömdükleri aslan figürü heykeli, sütun başı gibi tarihi eserler sergilendi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler farklı noktalarda kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatarak, iki farklı adrese operasyon düzenledi. Bir evin içinde yapılan aramalarda yatak odasında bulunan elbise dolabından aslan figürü olarak bilinen tarihi eser ele geçirildi. Evin bahçesinde yapılan kazıda ‘sütun başı’ olarak tabir edilen ve 1 metre uzunluğunda olan başka bir tarihi eser daha ele geçirildi. Diğer adreste yapılan aramada evin farklı odalarında istiflenerek çuvala doldurulmuş toprak malzeme bulunurken, bir odada 3 metre uzunluğunda ve derinliğinde çukur kazıldığı görüldü. Kazılan bu çukurun da çevrede eskiden kalan tarihi eserlere ulaşmak için yapıldığı öğrenildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonla ele geçirdikleri tarihi eserler Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. Polis ekiplerinin emniyete getirdiği 1 metre boyutundaki sütun başı, aslan figürü, mermer blok gibi eserler görüntülendi.

📆 03 Ocak 2019 Perşembe 17:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR