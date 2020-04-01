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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Belediye, Manşet, Toplum » 150 Suriyeli ülkesinin yolunu tuttu
150 Suriyeli ülkesinin yolunu tuttu


2011 yılında ülkelerinde başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 150 Suriyeli mülteci bugün yeniden memleketlerine dönmek için yola çıktı. Mülteciler arasında yer alan iç savaş nedeniyle çocuğunu Suriye’de bir parkta kendi başına doğurduğunu ifade eden Zeynep Mahmud, savaştan temizlenen bölgelere dönerken Türkiye’ye teşekkür etti.

2011 yılında ülkelerinde başlayan iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli vatandaş Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede gerçekleştirdiği başarılı harekatların ardından mülteciler temizlenen bölgelere dönmeye başladı. Daha öncede çok sayıda Suriyeliyi ülkesine kavuşturan Esenyurt Belediyesi ilçede memleket özlemi yaşayan 68’i çocuk 150 Mülteci için de harekete geçti. Eski Esenyurt Belediye Binası önünde toplanan Suriyeli vatandaşlar önce valizlerini otobüslere yükledi. Ardından kendileri için hazırlanan 3 otobüse binerek memleketlerine uğurlandı. Mülteciler arasında ise 7 yıl önce çocuklarıyla birlikte Türkiye’ye sığınan Zeynep Cüneyd’in hikayesi dikkat çekti. Cüneyd, savaş nedeniyle bugün 7 yaşında olan çocuğunu parkta doğurmak zorunda kaldığını anlattı. Genç kadın bugün ülkesine yeniden dönmenin mutluluğunu yaşarken yıllarca kendilerini ağırlayan Türk halkına teşekkür etti.

“Bu insanlar, orada akrabasını, yaşadığı evini bırakıp gelmek durumunda kaldı”

Suriye’deki iç savaşın milyonlarca insanı etkilediğini ve Türkiye’ye sığınan mültecilerin temizlenerek güvenli hale getirilen bölgelere dönmeye başladığını ifade eden Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi ve Yabancılar Birimi Sorumlusu Pınar Sezgin Tekin “Bu grubumuzda kişi sayısı 150, düzenli olarak her hafta bu şekilde dönmek isteyenlere bu hizmeti veriyoruz. Ülkemize artık dönmek istiyoruz diye başvuruyu onlar yapıyorlar. Çok ciddi mutlular, heyecanlılar. Yaklaşık son 7-8 senedir burada olanlar var. Bu insanlar, orada ailesini, akrabasını, yaşadığı evini bırakıp gelmek durumunda kaldı. Şimdi yeniden tekrar aynı düzene dönmek sevdikleri ile bir araya gelmek, sevdikleriyle yaşamak en büyük hakları” ifadelerini kullandı.

“Parkta doğum yaptım”

İç savaş nedeniyle bir çocuğunu Suriye’deki bir parkta kendi başına dünyaya getirmek zorunda kaldığını ifade eden Zeynep Cüneyd, “7 yıldır buradayız savaş ilk çıktığından beri buradayız. Çocuklar perişan durumdaydı buraya geldik evimizde oldu, eşyalarımız da oldu. Konu komşu yardım etti, kömür, odun geliyor. 2 tane çocukla geldim, Suriye’de parkta doğum yaptım. Bir tane de burada oldu, burada devlet bize baktı” diye konuştu.

“5 yıl boyunca hayatımız güzel geçti”

Türk halkına yıllarca kendilerini ağırladıkları için Türkiye’den minnettar bir şekilde ayrıldıklarını ifade eden Suriyeli bir mülteci, “5 yıl oldu buraya geleli Türkiye bizi kabul etti. Başka ülkeler kabul etmedi ama Türkiye kabul etti. 5 yıl boyunca hayatımız güzel geçti. Aile çoluk çocuk oradan zor kaçtık, Tayyip Baba bize kapıyı açtı” dedi.

📆 03 Ocak 2019 Perşembe 17:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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