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Haydarpaşa Garı’nın çatı restorasyonu havadan görüntülendi


110 yıllık Haydarpaşa Garı’nda 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor.

110 yıllık Haydarpaşa Garı’nda 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. 2010 yılındaki yangında büyük hasar gören garın çatı ve kule restorasyonu tamamlandı.

110 yıllık Haydarpaşa Garı’nda 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören tarihi binanın iki kulesindeki çalışmalar geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. 2010 yılındaki yangında en büyük hasarı gören çatı restorasyonu ise tamamlandı. Tamamlanan çatı restorasyonu ve Haydarpaşa Gar’ının son hali havadan görüntülendi.

Aslına uygun olarak yenilendi

Aslına uygun olarak yenilenen çatıda ve kulelerde arduvaz (taş) kaplamalar kullanıldı. Ayrıca yangından etkilenmeyen ancak yoğun yağmurlar nedeniyle çürüyen çatının bazı kısımlarının ahşap doğramaları da yenilendi.

Restorasyon sırasında binanın çatıdan bodrum kata kadar bütün bölümleri elden geçiriliyor. Kapılardan duvarlara her nokta titizlikle incelenerek restore ediliyor. Ayrıca binada hasar gören vitray camlar da aslına uygun olarak yenileniyor.

Gar daha önce de restore edildi

Tarihi binada yapılan restorasyon ilk değil. 1. Dünya Savaşı sırasında cephanelik olarak kullanılan bina, çıkan yangın sonucu büyük ölçüde hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1979 yılında ise Haydarpaşa Garı önlerinde kaza yaparak yanmaya başlayan ve infilak eden Romen bayraklı Indepententa adlı tankerden yükselen alevlerin ısısıyla binanın vitray camları hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1983 yılında binanın iki kulesinin de tamirat yapılmıştı.

Haydarpaşa’da arkeolojik kazılar da devam ediyor

Öte yandan Haydarpaşa Gar sahasındaki arkeolojik kazılar da devam ediyor. Geç Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarıldığı kazılar hakkında İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yeni kararlar aldı. Kurul, kazı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği ve tarihi kalıntıların çıkarıldığı gar sahasındaki peronların gar binası fonksiyonunu tamamlayıcı görevi ve değeri açısından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilledi. Kurul ayrıca peronların rölövesinin de hazırlanmasına karar verdi.

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📆 03 Ocak 2019 Perşembe 13:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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