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Büyükada’da çıkan ahır yangınında 9 at telef oldu


Büyükada’da çıkan ahır yangınında yaralanan atlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sarıyer’de bulunan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülmek için kamyonlarla yola çıkarıldı.

Büyükada’da çıkan ahır yangınında yaralanan atlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sarıyer’de bulunan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülmek için kamyonlarla yola çıkarıldı.

Büyükada’da çıkan ahır yangınında 9 at telef olurken, 3 at da ağır yaralandı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaralı atları Sarıyer’de bulunan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürmek için kamyonlarla yola çıkardı.

📆 01 Ocak 2019 Salı 22:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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