ABESLE İŞTİGAL ÇEŞİTLEMELERİ

Demokrasi ile yönetilen bir ülkede %100 oy ile seçim kazanılamayacağına göre bu milletten %52 oy alarak seçilmiş bir Cumhurbaşkanının meşruiyetini tartışmak, benim cumhurbaşkanım değilsin diyerek kendisine oy vermeyen %48’in cumhurbaşkanı değilmiş gibi algı oluşturmaya çalışmak abesle iştigaldir.

Yerel seçim sonuçlarının ülkemizin bekası ile ilgili olduğunu söylemek, AK Parti oy kaybına uğrarsa ülkemizin beka sorunu yaşayacağını dile getirmek seçmeni tehdittir, seçmenin oyuna ipotek koymaya çalışmaktır, abesle iştigaldir.

Partili cumhurbaşkanı olmak, cumhurbaşkanının adaletinin ve tarafsızlığının daha fazla sorgulanmasına sebep olacağından en fazla Cumhurbaşkanını yorar ve adil, tarafsız bir insanın daha dikkatli davranmasına yol açar. Cumhurbaşkanı olmak için partisinden istifa eden kişinin partisini kalbinden çıkarması beklenemez. Yarın kendilerinin de o makama gelme, aynı süreci yaşayama ihtimali olan ve bu hedef için çaba gösteren muhalefetin cumhurbaşkanına partili olması konusunda sataşmaları abesle iştigaldir.

İktidarın da, muhalefetin de kendi doğrusunu anlatması, bu milletin huzurlu, müreffeh bir ülkede, barış içinde, özgürce yaşaması için yapacaklarından bahsetmesi diğerini kötülemekten, hakaret etmekten daha hayırlı, daha birleştirici olacak ve yeni seçmen kazanma ihtimali doğuracaktır. Bu sebeple karşısındakine bağırarak, hakaret ederek, tehdit ederek, korkutarak insanlara hitap etmek, kendi oylarını kemikleştirmek, saflarını sıklaştırmak için karşı oyları yok saymak abesle iştigaldir.

Yıl boyunca Milli Piyango, Loto, Toto, İddia gibi her türlü kumara, faize, haksızlığa, yalana, dolana, liyakatsizliğe, adaletsizliğe karşı çıkmayıp Müslümanlıkları yılbaşı gecesi akıllarına gelenlerin, yılbaşı kutlamalarına alternatif kutlamalarla, özellikle Miladi 11 Ocak 630 tarihinde nasip olan Mekke’nin fethini, Peygamber Efendimizin aziz hatırasına ve Allah’ın fethi nasip ettiği o mübarek güne saygısızlık ederek, 31 Aralık tarihine çekmeleri ve yeni yılı bu şekilde kutlamaları abesle iştigaldir.