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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » ABESLE İŞTİGAL ÇEŞİTLEMELERİ
Ahmet Berhan Yılmaz
ABESLE İŞTİGAL ÇEŞİTLEMELERİ


Demokrasi ile yönetilen bir ülkede %100 oy ile seçim kazanılamayacağına göre bu milletten %52 oy alarak seçilmiş bir Cumhurbaşkanının meşruiyetini tartışmak, benim cumhurbaşkanım değilsin diyerek kendisine oy vermeyen %48’in cumhurbaşkanı değilmiş gibi algı oluşturmaya çalışmak abesle iştigaldir.

Yerel seçim sonuçlarının ülkemizin bekası ile ilgili olduğunu söylemek,  AK Parti oy kaybına uğrarsa ülkemizin beka sorunu yaşayacağını dile getirmek seçmeni tehdittir, seçmenin oyuna ipotek koymaya çalışmaktır, abesle iştigaldir.

Partili cumhurbaşkanı olmak, cumhurbaşkanının adaletinin ve tarafsızlığının daha fazla sorgulanmasına sebep olacağından en fazla Cumhurbaşkanını yorar ve adil, tarafsız bir insanın daha dikkatli davranmasına yol açar. Cumhurbaşkanı olmak için partisinden istifa eden kişinin partisini kalbinden çıkarması beklenemez. Yarın kendilerinin de o makama gelme, aynı süreci yaşayama ihtimali olan ve bu hedef için çaba gösteren muhalefetin cumhurbaşkanına partili olması konusunda sataşmaları abesle iştigaldir.

İktidarın da, muhalefetin de kendi doğrusunu anlatması, bu milletin huzurlu, müreffeh bir ülkede, barış içinde, özgürce yaşaması için yapacaklarından bahsetmesi diğerini kötülemekten, hakaret etmekten daha hayırlı, daha birleştirici olacak ve yeni seçmen kazanma ihtimali doğuracaktır. Bu sebeple karşısındakine bağırarak, hakaret ederek, tehdit ederek, korkutarak insanlara hitap etmek, kendi oylarını kemikleştirmek, saflarını sıklaştırmak için karşı oyları yok saymak abesle iştigaldir.   

Yıl boyunca Milli Piyango, Loto, Toto, İddia gibi her türlü kumara, faize, haksızlığa, yalana, dolana, liyakatsizliğe, adaletsizliğe karşı çıkmayıp Müslümanlıkları yılbaşı gecesi akıllarına gelenlerin, yılbaşı kutlamalarına alternatif kutlamalarla, özellikle Miladi 11 Ocak 630 tarihinde nasip olan Mekke’nin fethini, Peygamber Efendimizin aziz hatırasına ve Allah’ın fethi nasip ettiği o mübarek güne saygısızlık ederek, 31 Aralık tarihine çekmeleri ve yeni yılı bu şekilde kutlamaları abesle iştigaldir.

📆 31 Aralık 2018 Pazartesi 12:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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