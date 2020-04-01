CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu hedeflerini açıkladı

CHP İstanbul Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu düzenlediği bir toplantı ile tanıttı. Ekrem İmamoğlu, “Bugün tarihi bir gün. Burada hep birlikte tarihi yolculuğa çıkıyoruz. Bu güzel şehir İstanbul için zafere ulaşacağız”

Haliç Kongre Merkezi’den yapılan tanıtım toplantısına başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, CHP Milletvekilleri, CHP ve İYİ Parti İstanbul İl yöneticileri ile çok sayıda CHP üyesi, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul sıradan bir kent değil. İstanbul’u yönetmek için deneyim, bilgi ve birikim lazım. Bu irade de Ekrem İmamoğlu’nda var. İstanbul’u yönetmek sıradan bir olay değil. Bilgi, birikim ve deneyime ihtiyaç var. Biz adayımızı bunları düşünerek belirledik” şeklinde konuştu..

İstanbul’un pek çok sanatçı için ilham kaynağı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “İstanbul’a aşık olursunuz. Bu kent sizi yürekten yakalar. Burası Fatih’in fethettiği ve bize emanet ettiği bir kenttir. İstanbul’u Fatih’in fethettiği ve bize emanet ettiği bir ruhla yönetmek zorundayız. Çünkü İstanbul’u alan kahraman, buranın ne olduğunu çok iyi biliyordu. Burası her şeyi ile çok güzel bir kenttir. O güzellikleri izlerken şair olmanız elde değil. Hep beraber İstanbul’u doya doya seyrederiz” İfadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: TARİHİ BİR YOLCULUĞA BAŞLIYORUZ

Daha sonra konuşan Ekrem İmamoğlu da kendisini aday gösteren parti yöneticileri ve destekleyenlere teşekkür etti.ve, “Bugün tarihi bir gün. Çünkü bugün burada tarihi bir yolculuğa başlıyoruz. Bu tarihi yolculuğun sonunda birlikte zafere ulaşacağız” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: “Bu yolculuğun sonunda kazanan İstanbul ve tüm hemşerilerimiz olacak. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım. Çünkü, bu kentin geleceği için değişim zamanının geldiğini ben de herkes gibi görüyorum. İstanbul için yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini de biliyorum. Bu muhteşem kentte hayat, epeyce bir süredir akıl, sağduyu ve uzlaşmayı reddeden bir yönetim anlayışıyla tam bir kaosa çevrildi. Bu kent, içinde yaşayanların hayat kalitesini mahveden bir kabusa dönüştürüldü. Doğası tahrip edildi. Kaynakları hoyratça yağmalandı. İnsanları kapalı mekanlara hapsedildi. Ayrıştırıldı, kutuplaştırıldı. İstanbul böyle devam edemez. Böyle yönetilemez. İstanbul bu yolla bir dünya kenti olamaz. İstanbul bu yolla asla mutlu olamaz.. “

5 HEDEFİNİ SIRALADI

İmamoğlu hedeflerini de, “İstanbul’un ulaşım ve trafik sorununu çözmek. İstanbul’daki kent yoksulluğu ile mücadele etmek ve pahalı yaşamı ucuzlatmak. İstanbul’da doğru kentsel planlama ile çevre, imar ve deprem sorunlarını çözmek. İstanbul’un işsizlik sorununu çözmek, yeni ekonomi ve yaratıcı endüstriler için İstanbul’u bir çekim merkezine dönüştürmek. İstanbul’un yaşam kalitesini yükseltmek, kültür, sanat ve spor faaliyetlerini, İstanbul’un tamamına yaymak ” olarak sıraladı.

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