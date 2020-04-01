AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları netleşti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan hareketli saatlerin ardından İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları da belli oldu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Başkanlığında İBB Adayı TBBM Başkanı Binali Yıldırım genel merkez yetkilileriyle birlikte İstanbul’da ilçe adaylarını masaya yatırdı.

İBB Adayı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım oldu.

Anadolu Yakasında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, devam ediyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Ataşehir’den aday gösterildi. Pendik Belediye Başkan Adayı İl Başkan Yardımcısı Ahmet Cin, Sancaktepe Belediye Başkan Adayı İstanbul Kadın Teşkilatlarının ablası İl Kadın Kolları Başkanı Av.Şeyma Döğücü, Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Şile Belediye Başkan Adayı Şile İlçe Başkanı İlhan Ocaklı aday gösterildi.

Maltepe Belediye Başkan Adayı Milliyetçi Hareket Partisi’ne verildi.

İşte adayların listesi:

İBB Başkan Adayı

Binali Yıldırım

TBMM Başkanı

Adalar

Özlem Öztekin Vural

Adalar İlçe Başkanı

Arnavutköy

Ahmet Haşim Baltacı

Arnavutköy Belediye Başkanı

Ataşehir

İsmail Erdem

Sancaktepe Belediye Başkanı

Avcılar

İbrahim Ulusoy

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesinde Başhekimi

Beykoz

Murat Aydın

Zeytinburnu Belediye Başkanı

Bağcılar

Lokman Çağrıcı

Bağcılar Belediye Başkanı

Bahçelievler

Hakan Bahadır

İstanbul İl Başkan Yardımcısı – Doktor

Bakırköy

Mehmet Umur

Başakşehir

Yasin Kartoğlu

Başakşehir Belediye Başkanı

Bayrampaşa

Atilla Aydıner

Bayrampaşa Belediye Başkanı

Bakırköy

Mehmet Umur

Beşiktaş

MHP

Beylikdüzü

Mustafa Necati

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı

Beyoğlu

Haydar Ali Yıldız

Dönem İstanbul Milletvekili

Büyükçekmece

Mevlut Uysal

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Çatalca

Silivri: MHPye verildi

Mesut Üner

AK Parti Çatalca İlçe Başkanı

Çekmeköy

Ahmet Poyraz

Çekmeköy Belediye Başkanı

Esenler

Mehmet Tevfik Göksu

Esenler Belediye Başkanı

Esenyurt

Azmi Ekinci

Dönem Milletvekili

Eyüpsultan

Deniz Köken

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

Fatih

Ergün Turan

TOKİ eski Başkanı

Gaziosmanpaşa

Hasan Tahsin Usta

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

Güngören

Fatih Özçiçek

İl Yardımcısı

Kadıköy

Özgül Özkan Yılmaz

İstanbul Kalkınma Ajansı – Genel Sekreteri

Küçükçekmece

Temel Karadeniz

Küçükçekmece Belediye Başkanı

Kâğıthane

Mevlüt Öztekin

Kağıthane İlçe Başkanı

Kartal

Ebubekir Taşyürek

İBB Meclis Üyesi

Maltepe

MHP

Pendik

Ahmet Cin

İstanbul İl Başkan Yardımcısı

Sancaktepe

Şeyma Döğücü

İl Kadın Kolları Başkanı

Sarıyer

Salih Bayraktar

Sarıyer İlçe Başkanı

Silivri

MHP

Sultanbeyli

Hüseyin Keskin

Sultanbeyli Belediye Başkanı

Sultangazi

Abdurrahman Dursun

Şile

İlhan Ocaklı

Şile İlçe Başkanı

Şişli

Fatma Özden Ay

AK Parti Şişli Belediye Meclis Üyesi

Tuzla

Şadi Yazıcı

Tuzla Belediye Başkanı

Ümraniye

İsmet Yıldırım

KİPTAŞ Genel Müdürü

Üsküdar

Hilmi Türkmen

Üsküdar Belediye Başkanı

Zeytinburnu

Ömer Arısoy

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı