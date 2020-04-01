AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları netleşti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan hareketli saatlerin ardından İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları da belli oldu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Başkanlığında İBB Adayı TBBM Başkanı Binali Yıldırım genel merkez yetkilileriyle birlikte İstanbul’da ilçe adaylarını masaya yatırdı.
İBB Adayı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım oldu.
Anadolu Yakasında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, devam ediyor.
Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Ataşehir’den aday gösterildi. Pendik Belediye Başkan Adayı İl Başkan Yardımcısı Ahmet Cin, Sancaktepe Belediye Başkan Adayı İstanbul Kadın Teşkilatlarının ablası İl Kadın Kolları Başkanı Av.Şeyma Döğücü, Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Şile Belediye Başkan Adayı Şile İlçe Başkanı İlhan Ocaklı aday gösterildi.
Maltepe Belediye Başkan Adayı Milliyetçi Hareket Partisi’ne verildi.
İşte adayların listesi:
İBB Başkan Adayı
Binali Yıldırım
TBMM Başkanı
Adalar
Özlem Öztekin Vural
Adalar İlçe Başkanı
Arnavutköy
Ahmet Haşim Baltacı
Arnavutköy Belediye Başkanı
Ataşehir
İsmail Erdem
Sancaktepe Belediye Başkanı
Avcılar
İbrahim Ulusoy
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesinde Başhekimi
Beykoz
Murat Aydın
Zeytinburnu Belediye Başkanı
Bağcılar
Lokman Çağrıcı
Bağcılar Belediye Başkanı
Bahçelievler
Hakan Bahadır
İstanbul İl Başkan Yardımcısı – Doktor
Bakırköy
Mehmet Umur
Başakşehir
Yasin Kartoğlu
Başakşehir Belediye Başkanı
Bayrampaşa
Atilla Aydıner
Bayrampaşa Belediye Başkanı
Bakırköy
Mehmet Umur
Beşiktaş
MHP
Beylikdüzü
Mustafa Necati
AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı
Beyoğlu
Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece
Mevlut Uysal
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Çatalca
Silivri: MHPye verildi
Mesut Üner
AK Parti Çatalca İlçe Başkanı
Çekmeköy
Ahmet Poyraz
Çekmeköy Belediye Başkanı
Esenler
Mehmet Tevfik Göksu
Esenler Belediye Başkanı
Esenyurt
Azmi Ekinci
Eyüpsultan
Deniz Köken
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Fatih
Ergün Turan
TOKİ eski Başkanı
Gaziosmanpaşa
Hasan Tahsin Usta
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Güngören
Fatih Özçiçek
İl Yardımcısı
Kadıköy
Özgül Özkan Yılmaz
İstanbul Kalkınma Ajansı – Genel Sekreteri
Küçükçekmece
Temel Karadeniz
Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kâğıthane
Mevlüt Öztekin
Kağıthane İlçe Başkanı
Kartal
Ebubekir Taşyürek
İBB Meclis Üyesi
Maltepe
MHP
Pendik
Ahmet Cin
İstanbul İl Başkan Yardımcısı
Sancaktepe
Şeyma Döğücü
İl Kadın Kolları Başkanı
Sarıyer
Salih Bayraktar
Sarıyer İlçe Başkanı
Silivri
MHP
Sultanbeyli
Hüseyin Keskin
Sultanbeyli Belediye Başkanı
Sultangazi
Abdurrahman Dursun
Şile
İlhan Ocaklı
Şile İlçe Başkanı
Şişli
Fatma Özden Ay
AK Parti Şişli Belediye Meclis Üyesi
Tuzla
Şadi Yazıcı
Tuzla Belediye Başkanı
Ümraniye
İsmet Yıldırım
KİPTAŞ Genel Müdürü
Üsküdar
Hilmi Türkmen
Üsküdar Belediye Başkanı
Zeytinburnu
Ömer Arısoy
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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