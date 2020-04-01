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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » 925 Ayar Gümüş Kolye Fiyatları Hesaplı Sitesi
925 Ayar Gümüş Kolye Fiyatları Hesaplı Sitesi


Pek çok kadın için takı ürünlerinde gümüş detayı yakalamak önemlidir. Özellikle görünür yerde kullanılan kolyeler alırken daha önce hiç karşılaşmadıkları tasarımlara yöneldikleri bilinmektedir. Üzerinde isim yazan, nazar boncuklu, kalpli, şans getirme temalı, gezegen motiflerinin bulunduğu, ay yıldız ve dini simgelerin olabildiği daha pek çok seçenekle dilediğinizi almanız muhtemeldir. Üstelik parasal açıdan gümüş kolye fiyatları tüm bütçelere hitap edebilmektedir.

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Uzun zamanlı kullanımlarda bile pas tutmayan ya da kararma yapmayan kolyeler, görselliğiyle de sizi bir adım öne çıkaracaktır. 925 ayarı ile değerini de ön plana taşımaktadır. Gümüş kolye fiyatları hususunda en makul paralar ödeyerek alışveriş tamamlamak hayaliniz olabilir. Artık bunları popüler bir siteyle gerçeğe dönüştürmekte olasıdır.

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📆 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:16   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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