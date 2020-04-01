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İstanbul’da zincirleme kazada hafriyat kamyonu devrildi


TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazaya karışan bir hafriyat kamyonu şarampole devrildi. Kaza sonrası iki şerit trafiğe kapatılırken, yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Kaza, TEM Otoyolu Alibeyköy mevki’inde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alibeyköy istikametine seyir halinde olan Ali Zulfa yönetimindeki 34 KA 7288 plakalı minibüs kontrolden çıkarak önce ticari araca, ardından Süleyman Çınar yönetimindeki 34 VN 8492 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç yolun ortasında kalırken, hafriyat kamyonu ise şarampole devrildi. Devrilen hafriyat kamyonunun yakıt deposu delindi. Araç sürücüleri kazadan yara almadan kurtulurken, kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Kazada şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü Süleyman Çınar, “Seyir halindeyken sol tarafımdan minibüs vurdu. Kontrolümü kaybettim şarampole yuvarlandım” dedi.

Kendisini plakası bilinmeyen başka bir aracın sıkıştırdığını ve o yüzden kaza yaptığını söyleyen minibüs sürücüsü Ali Zulfa, “En sol şeritteki kaçan aracın bizi sıkıştırıp bana vurması sonucunda, önümüzdeki araç da bir anda fren yapınca o anda zincirleme kaza oluştu. O anda hafriyat kamyonuna girdik. Hafriyat kamyonu devrildi. Kaçtı. Biz onu fark edemedik. Plakasını da alamadık. Şu an için bekliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolunda yoğun araç trafiği oluştu. Kaza sonrası iki şerit trafiğe kapatılırken, yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

📆 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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