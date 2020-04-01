MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Toplum » Yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı kesenlere göz açtırılmıyor
Yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı kesenlere göz açtırılmıyor


Yeni yıla günler kala ormanlarda kaçak çam ağacı kesimine karşı tedbirlerini arttıran İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, tatbikat düzenledi.

Tatbikatta ellerinde baltayla ormana giren kaçakçıları yakalayan ekipler cezai işlem uyguladı.

Yılbaşı öncesi ormanlık alanlarda kaçak çam ağacı kesimlerine karşı İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri göz açtırmıyor. Ormanlık alanlarda denetimlerini artıran ve sürekli devriye gezen ekipler, Sarıyer Bahçeköy Fidanlığı’nda yılbaşına günler kala kaçak çam ağacı kesimine karşı alınan önlemler kapsamında tatbikat düzenledi. Tatbikatta kaçak çam ağacı kesen vatandaşlar, Orman Muhafaza Memurları tarafından yakalandı. Yakalanan vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulandı.

“3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası var”

Yılbaşı öncesi denetimlerin arttırıldığını ve kaçakçılara göz açtırılmadığını ifade eden İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, “Her yılbaşı olduğu gibi tedbirlerimizi alıyoruz. İstanbul genelinde 30 ekibimiz son bir haftadır yılbaşına kadar bu tedbirlerimiz devam edecek. 30 ekibimiz her ormanlık alanda 7 gün 24 saat görev yapıyor. 2018 yılı içerisinde 40 adet ağaç kesilme suçu işlendi. Bunların failleri yakalanarak adliyeye teslim edildi. Tabi ormandan ağaç kesmenin suçu çok ağar, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis 1000 gün adli para cezası var. Bunlar fidan olması halinde bu cezalar 1 misli artırılarak uygulanıyor. Vatandaşlarımızın çevre bilinci sayesinde her geçen gün suçlar düşmekte. Biz her yılbaşı öncesi fidan dağıtarak çeşitli merkezi yerlerde insanların bu suça tevessül etmemesini sağlıyoruz” diye konuştu.

“Ormancılarımız mobil ekiplerle ormanların her tarafında kontrol yapıyor”

Çam ağacı süslemek için ormanları tahrip etmenin yanlış olduğunu ifade eden Ateş, “Fidanlıklarda da isteyen insanların alabileceği şekilde fidanlıkları satışa hazır hale sunduk. yılbaşı akşamı mesai bitimine kadar fidanlıklarımız bu konuda hizmet sunmaya devam ediyor. Ormanları tahrip edeceklerine, yılbaşında süslemek amacıyla kullanacak vatandaşlarımız bizden alsınlar ertesi günde toprakla buluşturarak fidan dik orman olsun yaşanacak yurdun olsun diyoruz. Ormancılarımız mobil ekiplerle ormanların her tarafında kontrol yapıyor. Kameralı sistemlerden takip ediyoruz, tedbirimizi almış durumdayız” dedi.

📆 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR