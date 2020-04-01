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Ahmet Şimşek Koleji
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Kıyafet Seçimlerinde Rahat Kombin Sunan Erkek Triko Modelleri


Birbirinden kusursuz kıyafetler arasında olan kışlık trikolar kombin beklentilerini farklı ayrıntılarıyla karşılıyor. Belli bir sezonun giyim modeli olan erkek triko tasarımları kış ayları için ve bahar ayları için son derece istisnai seçenekleri ile siteler aracılığında tüketicilerin incelemesine sunuluyor. Triko tasarımı eşsiz detay özellikleri ile hırka ve kazak çeşitleri içinde önemli bir yere sahip olarak erkeklerin alımlarına aksediliyor.

Erkek Triko Tasarımları

Giyimde rahatlığına düşkün erkekler, boynu rahatsız etmeyen kışlık ve baharlık triko tasarımlarına yönelim sağlıyor. Bisiklet yakalı ve balıkçıl yakalı kırmızı, beyaz erkek triko tasarımları harika kombinler sunmakta olup, polo yakalı lacivert modellerin içine açık renkli gömlekler ile birleştirilmekle birlikte iş hayatındaki baylara etnik bir görünüm biçimi yansıtıyor. Desen özellikleri bakımından sıklıkla her erkeğin giyimini sağladığı trikolar kurtarıcı avantajlarının yanı sıra farklı renkleri ile de ilgiye aşiyan oluyor.

Erkek Triko Fiyatları

Desen tasarımlı trikoların fermuarlı ya da fermuarsız hırka – kazak çeşitleri de mükemmel bir kombin uyumluluğuna hâkim olarak erkelerin beğenilen tarzını konuşturmasına yardımcı oluyor. Pamuk, kaşmir, yün karışımlı erkek ekose desenli ve ringelli desen görsellerine sahip modelleri hem terletmiyor hem de sıcak tutuyor. Sitenin https://www.pierrecardin.com.tr/erkek-triko/ adresi ile triko tarzınızı değiştirebilirsiniz.

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📆 29 Aralık 2018 Cumartesi 10:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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