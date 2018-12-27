PTT çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği iyileştirilmeli!

PTT Çalışanlarının sorunlarını dile getirmek için, Haber Hak-Sen Genel Başkanı Yılmaz KAYA, basın açıklaması yaptı.

Haber Hak-Sen Genel Başkanı Yılmaz Kaya’nın yaptığı açıklamaya göre;

“Biz gücümüzü çalışandan alan, hiçbir ideolojik ve siyasal referansa

dayanmayan bir sendikayız.

Biz kamu yaranını gözetir, sorunların diyalog ile çözülebileceğine

İnanırız.

PTT kökleri çok geçmişe dayanan köklü kurumlarımızdandır.

Bu köklü kurum devamlılığını sağlamak için bugün burada çalışanların

sesi ve vicdanı olarak sesleniyoruz. Yöneticiler bu sese kulaklarını tıkamamalıdır.

PTT de şube konseptlerinin iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun bir şekilde iyileştirilmesi gerekiyor. Gişelerde çalışan personelin güvenliği ve sağlığı açısından, vatandaşla doğrudan temasın ortadan kaldırılması için cam paravanların yapılması artık bir zorunluluk olmuştur.

Çalışan sayısı az olan PTT şubelerindeki görevlilerin can güvenliği için mutlak suretle güvenlik elemanı tahsis edilmelidir.

Posta dağıtım ve posta işleme merkezleri ile şubelerde görev yapan personelin çalışma ortamları insan sağılığı açısından riskler taşımaktadır. PTT yöneticileri ivedilikle bu işyeri ortamlarını iyileştirecek önlemleri almaları gerekmektedir. Eksiklerin tamamlanması halinde personelin moral ve motivasyonu olumlu yönde artacak ve hizmet sunumları daha nitelikli hale gelecektir.

Postacılar gerçekten çok yıpratıcı ve zor bir görev yürütmektedirler. Geçmişte görevlerini yaparken sahip oldukları yıpranma payı ne yazık ki ellerinden alınmış durumda. Diğer meslek gruplarında olan yıpranma payının artık Postacılara bir an önce geri verilmesini istiyoruz.

Statü farklılıklarından kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi iş barışının sağlanması için 399 sayılı KHK’ya göre ücretleri daha düşük olan unvanlarda çalışan İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin temel ücretlerinin 399 sayılı KHK’ya göre çalışanlarla eşit düzeye getirilmesi için 12 yıldır kurumda yapılmayan skala ayarlaması yeniden hayata geçirilmelidir.

50 kişinin altında çalışan PTT şubelerdeki personele yemek yardımı yapılmalıdır.

Dağıtıcıların kişisel görev donanımlarının ( giysi, ayakkabı, yağmurluk vb. ) mevsim ve coğrafi bölgenin şartlarına göre yeniden belirlenmesi gerekmektedir

Cumartesi günleri zorunlu yapılan fazla mesai uygulamasının isteğe bağlı olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

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İdari Hizmet Sözleşmeli personel izinli ya da hasta olduğu günlerde fazla mesai ücreti kesilmektedir. Bu haksız uygulamaya son verilmelidir.

İHS’ li personelin çalışmasına ilişkin yönetmelikte iş güvencesini düzenleyen zayıflatıcı hükümlerin yerine iş güvencesini güçlendirecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Kredi Kartı teslimatlarının ve buna bağlı form doldurma işlemlerinin dağıtıcılara yükleneceği PTT İdaresi tarafından ifade edilmektedir. Bu İşlemler personelin iş yükünü artıracağı gibi diğer asli görevlerini yapmasını da engelleyecektir. Biz bu işlemlerin yeni personel istihdamı ile yapılmasını talep ediyoruz.

PTT teşkilatında lisans mezunu olup Postacı pozisyonlarında 5 yıl kesintisiz olarak görev yapan ve idareye girdiği tarihte sınav şartı olmaksızın kendi isteği ile memur kadrosuna geçilebilirken şimdi bu hak elimizden alınmış bulunmaktadır. Bu hak kaybının ivedilikle telafisini talep ediyoruz.

Değerli basın son bir konuyu daha sizlerle paylaşıp basın açıklamamıza bitireceğim. Son zamanlarda işyerlerimizde taşeron ve kadrolu olarak görev yapan postacılar işyerinde ve dağıtım bölgelerinde ayrıştırılmaktadırlar. Bu durum çalışma barışını bozduğu gibi, kişilerin moral ve motivasyonu üzerinde de yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Bu uygulamaya bir an önce son verilmelidir.

Kazanımlarımız;

PTT çalışanlarının gasp edilen ücretsiz 1 yıllık hakları olan izinlerini geri aldık.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Postacıların hakkı olan pasoları iptal etmişti. Mücadelemiz sonunda Pasolarını geri aldık.

PTT de çalışan Baş dağıtıcıların uzun uğraşlarımız sonucu Devlet Personel Başkanlığından aldığımız kararla Yönetici kadrosunda olmasını sağladık.