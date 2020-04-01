SEO Terimi ve Katkıları

SEO kelimesinin açılımı Search Engine Optimization’dan gelmektedir. İngilizce olarak çoğu kullanıcının bildiği bir kelime olduğu için genel olarak Türk kullanıcılar tarafından arama motoru optimizasyonu olarak tanımlanmaktadır.

Genel anlamda çoğu pazarlama alanında faaliyet gösteren siteler ve hedeflediği kitlelere ulaşmak isteyen kullanıcılar arama motorlarında yükselmeyi hedeflemektedirler. Bu sayede hedeflenilen kitle ile ulaşıma geçmekte olan web siteleri SEO konusuna büyük önem veriyorlar. Günümüzde kuşkusuz arama motoru pazarlaması konusunda bu pazara yönelik tek lider Google. Kullanıcıların arama motoru entegrasyonunun sağlanmasıyla beraber kitlelerini daha fazla artırmak, pazarlama faaliyetlerine katkıda bulunmak ve süreklilik sağlanması açısından arama motoru optimizasyonu son derece önemli olmaktadır.

SEO Hizmeti Nasıl Alınmalıdır?

Eğer bir web sitesi sahibiyseniz ve hedefiniz her kullanıcı gibi yükselmek ise kesinlikle SEO çalışması hizmetinden yararlanmanızı tavsiye ediyoruz. Arama motorunun mantığına göre yapılan çalışmalar gerek site içi gerekse site dışı olarak yürütülmektedir. Günümüzde bu hizmeti sağlayan birçok kurumsal SEO şirketi bulunmaktadır. Bireysel olarak bu işi yapan bazı kişilerde bulunmasına karşın, iyi bir araştırma yapılması gerekmektedir. Bazı bireysel kişiler projenize yönelik anahtar kelime bazında yükselme sağlamak bir yana işlemleri daha da kötü bir hale getirebilmektedir. Bu nedenden dolayı kurumsal ve daha önce kendi adıyla ön plana çıkmış optimizasyon sağlayan ajanslar ile çalışmanız sizler için katkı sağlayacaktır. Bu konuda daha detaylı bilgiler için bu linkten ulaşım sağlayabilirsiniz: https://mobitek.com/seo-arama-motoru-optimizasyonu/