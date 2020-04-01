“Aklımdaki Sorular” ailelerle psikologları bir araya getiriyor

Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nin önemli çalışmalarından biri olan “Aklımdaki Sorular” ailelerin çocukları hakkında merak ettiklerine cevap veriyor.



“Aklımdaki Sorular” programı ailelerle konunun uzmanı psikologları bir araya getiriyor.



“Çocuğumun ruhsal gelişimi için ne yapmalıyım, yaşadığı sorunlar ve karşılaştıkları zorluklarda ona nasıl yaklaşmalıyım, onunla kurduğum iletişimim yeterli mi?” gibi ailelerin çocukları hakkında merak ettikleri bütün sorulara yanıt bulabilecekleri program randevu ile çalışıyor. Uzman psikologlar her cuma saat 14:15’te 0 – 6 yaş grubu ve saat 15:15’te 7 – 18 yaş arası çocukların ve ergenlerin yaşadıkları zorluklar hakkında ailelere bilgi veriyor ve onlardan gelen sorulara yanıt veriyor. Ailelerin akıllarındaki sorulara cevap bulmak ve kaygılarını azaltmak için başlatılan programda uzmanlar aynı zamanda kitap önerilerinde de bulunuyor. Programdan faydalanan aileler kitap okuyarak ve yönlendirmeleri dikkate alarak bir sonraki seansa katılıyor.



“YETİŞKİN DEĞİL BİREY”



Merkezin danışmanlarından Psikolog Mustafa Şen demokratik ebeveyn tutumu adı altında ‘izin verici’ ve ‘ihmalkar’ ebeveyn modelinin oluştuğunu belirterek, çocuğa birey olarak davranılması gerektiğinin altını çiziyor. Şen sözlerini “Çocuğa birey gibi yaklaşmak ile yetişkin gibi yaklaşmak arasında fark var. Çocuğu birey olarak kabul etmeliyiz. Ama bu demek değildir ki tüm kararları çocuğa bırakacağız. Çocuk neyi ne kadar yiyeceğine karar verebilir ama ne yiyeceğine her zaman karar veremez” diye sürdürüyor.



Merkez’de 0 – 6 yaş grubu için gelen başvuruların başında öfke problemi, engellenmeye tahammülsüzlük, aşırı hareketlilik, söz dinlememe ve kardeş ilişkilerde yaşanan sorunlar gelirken, 7 – 18 yaş grubunda ise aşırı hareketlilik, korku, öfke problemleri, dikkat dağınıklığı, kaygı bozukluğu ve uyum sorunları dikkat çekiyor.



Kadıköy ilçesinde ikamet eden tüm çocuk, ergen ve ailelerine ücretsiz olarak hizmet veren Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nin “Aklımdaki Sorular” programına katılmak için 0216 360 88 10 nolu telefondan randevu almak yeterli.