Taksi-UBER gerilimi devam ediyor

İstanbul Esenyurt’ta bir grup taksici, UBER aracının önünü kesti. Taksiciler, sürücüye tehditler savurdu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracı ile seyir halinde olan UBER sürücünün önü bir grup taksici tarafından kesildi. Aracın önünü kesen taksiciler, UBER sürücüsüne el kol hareketleri eşliğinde tehditler savurdu. UBER aracının içerisinde yabancı uyruklu müşterilerin olduğu ve yaşanan olay karşısında telaşa kapıldıkları görüldü.