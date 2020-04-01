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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Taksi-UBER gerilimi devam ediyor
Taksi-UBER gerilimi devam ediyor


İstanbul Esenyurt’ta bir grup taksici, UBER aracının önünü kesti. Taksiciler, sürücüye tehditler savurdu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracı ile seyir halinde olan UBER sürücünün önü bir grup taksici tarafından kesildi. Aracın önünü kesen taksiciler, UBER sürücüsüne el kol hareketleri eşliğinde tehditler savurdu. UBER aracının içerisinde yabancı uyruklu müşterilerin olduğu ve yaşanan olay karşısında telaşa kapıldıkları görüldü.

📆 25 Aralık 2018 Salı 14:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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