Kuzey Marmara Otoyolun’da kaza 1 yaralı

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda yoldaki su birikintisinden geçen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere daldı. Kaza sonrası sürücü yaralanırken araçta maddi hasar meydana geldi.



Olay saat 12.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu 3.köprü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Süleyman Mazlum hakimiyetindeki 16 DE 278 plakalı araç seyir halindeyken otoyol üzerinde oluşan su birikintisinden geçiş yaptığı sırada direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan aracı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Kaza alanında otoyol ekipleri önlem aldı



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Süleyman Mazlum’a ilk müdahalesini yaptıktan sonra bölgede en yakın hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarken, otoyol bakım ekipleri bölgede başka bir kazanın oluşumunu önlemek amacıyla güvenlik önlemi aldı. Dubalarla kontrollü geçişi sağlayan ekipler kaza yapan aracın kaldırılmasına da yardım etti. Bölgede su birikintisinin temizlenmesi ardından trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazada hafif yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.