MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Kuzey Marmara Otoyolun’da kaza 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolun’da kaza 1 yaralı


İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda yoldaki su birikintisinden geçen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere daldı. Kaza sonrası sürücü yaralanırken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay saat 12.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu 3.köprü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Süleyman Mazlum hakimiyetindeki 16 DE 278 plakalı araç seyir halindeyken otoyol üzerinde oluşan su birikintisinden geçiş yaptığı sırada direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan aracı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaza alanında otoyol ekipleri önlem aldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Süleyman Mazlum’a ilk müdahalesini yaptıktan sonra bölgede en yakın hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarken, otoyol bakım ekipleri bölgede başka bir kazanın oluşumunu önlemek amacıyla güvenlik önlemi aldı. Dubalarla kontrollü geçişi sağlayan ekipler kaza yapan aracın kaldırılmasına da yardım etti. Bölgede su birikintisinin temizlenmesi ardından trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazada hafif yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

📆 25 Aralık 2018 Salı 13:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR