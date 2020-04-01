Polis ekiplerinden otodan hırsızlık yapanlara operasyon

Polis ekipleri, Fatih, Avcılar ve Bakırköy’de otodan hırsızlık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı.



Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, 1 ve 13 Aralık tarihleri arasında Fatih, Avcılar ve Bakırköy’de 20 ayrı “otodan hırsızlık” ve “otodan hırsızlığa teşebbüs olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayları gerçekleştiren şahısları tespit etti. 16 Aralık günü operasyon düzenleyen ekipler, A. A, A.P, M. E. M, R. K, M. B.O ve E.O isimli erkek şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendiren 26 adet oto teybi ele geçildi.



5 şahıs tutuklandı



Gözaltına alınan A.A isimli şahsın farklı yerlerde meydana gelen 13 ayrı otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öğrenildi. A. A, A.P, M.E.M, R.K, M.B.O isimli şahıslar 16 Aralık günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, E.O isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.