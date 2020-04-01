MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Apartmana giren hırsızı vatandaşlar yakaladı
Apartmana giren hırsızı vatandaşlar yakaladı


Esenyurt’ta bir apartmanın merdiven korkuluklarını çalan hırsız, bina sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, sabahın erken saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 1799 Sokak’ta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 20’li yaşlardaki bir erkek şahıs, bir apartmana girerek merdiven korkuluklarını sökmeye başladı. Gelen sesler üzerine panik yaşayan apartman sakinleri, bir şahsın merdiven korkuluklarının sökmeye çalıştığını fark etti. Bunun üzerine apartman sakinleri binanın giriş kapısını kilitleyerek hırsızın dışarıya çıkmasını engelledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı suç unsurlarıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

“Merdiven korkuluklarını çalıyordu”

Olayı anlatan bir apartman sakini, “Apartmanımızın merdiven korkuluklarını çalan hırsızı komşularımızla birlikte yakaladık. Polis geldi, şahsı aldı. Şikayetçiyiz. Şahıs yabancı uyruklu. Geldiği yere gönderilsin” dedi.

📆 25 Aralık 2018 Salı 13:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR