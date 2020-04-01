F.Bahçe ilk yarıyı 17. sırada tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Öte yandan Fenerbahçe’de 75. dakikada Neustadter ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 27’ye yükseltti. Fenerbahçe ise ilk yarıyı 16 puanla kapattı. Fenebahçe, böylece ligin ilk yarısını 17. sırada tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Benzia’nın pasında defansın arkasına atılan topu önüne alan Soldado’nun ceza yayı üzerinden vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

6. dakikada defansın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Zeki’nin şutunu kaleci kurtardı.

19. dakikada hava topu Mehmet Ekici ile hava topu mücadelesinde sakatlanan Chico, sahayı sedye ile terk etti.

28. dakikada Soldado’nun pasında Hasan Ali Kaldırım’ın ceza sahası dışı sol çaprazından yerden sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

39. dakikada uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici’nin sert şutu auta gitti.

41. dakikada Ayew’in sağ kanattan ceza sahası içine kestiği ortada topu önünde bulan Eljıf Elmas’ın rövaşatası yandan auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Mehmet Ekici’nin ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti.

54. dakikada ceza sahası dışı yaklaşık 25 metreden kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici’nin şutunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

61. dakikada Ayew’in ceza yayı dışından sert şutu kalecinin sağından auta gitti.

72. dakikada Mehmet Ekici sol kanattan taşıdığı topla pasını arka direkte bomboş pozisyonda olan İsla’ya attı. Bu futbolcunun gelişine vuruşu yan ağlarda kaldı.

75. dakikada Neusteadter, Serdar Özkan’a yaptığı faul sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

77. dakikada ceza yayının solundan Elif Elmas’ın, sağ ayağının içiyle etkili şutunu kaleci çıkardı.

86. dakikada Doukara’nın uzun pasında kalesini terkeden Harun topu ayağıyla uzaklaştırdı. Uzaklaştırılan topu önünde bulan Hakan Özmert’in boş kaleye gönderdiği şut üstten farklı şekilde auta gitti.

Stat: Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir

Antalyaspor: Boffın, Nazım Sangare, Salih Dursun,Chico (Harun Alpsoy dk. 20),Cissokho, Serdar Özkan,Zeki Yıldırım, Yekta Kurtuluş (Drole dk. 82), Hakan Özmert, Bahadır Öztürk, Doukara (Fehmi Koç dk. 90 ?)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Musa Nizam, Osman Çelik, Birkan Öksüz, Barrada, Sergen Yatağan, Mustafa İnan

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla (Reyes dk. 90 ?),Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Ayew, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Benzia (Şener Özbayraklı dk. 88 ?), Soldado (Slimani dk. 70)

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Yedekler: Ertan Ersu, İsmail Köybaşı, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı, Berke Özer

Kırmızı kart: Neustaedter (dk. 75) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Mehmet Ekici, Neustaedter, Slimani (Fenerbahçe), Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)