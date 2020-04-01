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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » DİKKAT ARANMIYOR…
Ahmet Berhan Yılmaz
DİKKAT ARANMIYOR…


Kibirli,

İftiracı,

Çıkarcı,

Yalancı,

İkiyüzlü,

Açgözlü,

Saygısız,

Sevgisiz,

Adaletsiz,

Dalkavuk,

Vicdansız,

Dedikoducu,

Merhametsiz,

Düşünmeyen,

Sorgulamayan,

Aklını kiralamış olan,

Kraldan çok kralcı olan,

Kula kul, paraya makama köle olan,

Kendisi gibi olmayanlara düşman olan,

Tek derdi kendisi, çıkarları, bağlandığı kişiler olan,

Partici, cemaatçi, tarikatçı, liderci, hocacı, şeyhci kişileri;

Aramayan, bulmayan, tanımayan ve görmeyenler varsa ne mutlu.

Dikkat… Bu kişiler aranmıyor, olur ki bir yerlerde bu kişilere rastlarsanız,

İnsaniyet namına bu kişileri görmezden geliniz, onları oldukları yerde bırakınız.

Ve… Sakın kimseye haber vermeyiniz…

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📆 24 Aralık 2018 Pazartesi 21:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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