DİKKAT ARANMIYOR…

Kibirli,

İftiracı,

Çıkarcı,

Yalancı,

İkiyüzlü,

Açgözlü,

Saygısız,

Sevgisiz,

Adaletsiz,

Dalkavuk,

Vicdansız,

Dedikoducu,

Merhametsiz,

Düşünmeyen,

Sorgulamayan,

Aklını kiralamış olan,

Kraldan çok kralcı olan,

Kula kul, paraya makama köle olan,

Kendisi gibi olmayanlara düşman olan,

Tek derdi kendisi, çıkarları, bağlandığı kişiler olan,

Partici, cemaatçi, tarikatçı, liderci, hocacı, şeyhci kişileri;

Aramayan, bulmayan, tanımayan ve görmeyenler varsa ne mutlu.

Dikkat… Bu kişiler aranmıyor, olur ki bir yerlerde bu kişilere rastlarsanız,

İnsaniyet namına bu kişileri görmezden geliniz, onları oldukları yerde bırakınız.

Ve… Sakın kimseye haber vermeyiniz…