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Ahmet Şimşek Koleji
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TEM otoyolunda hafriyat kamyonu, uygulama yapan polis aracına çarptı


TEM otoyolunda hafriyat kamyonu, uygulama yapan trafik polisi aracına çarptı. Kazada hafriyat kamyonu ile bariyer arasına sıkışan polis memuru ağır yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Edirne istikameti Hasdal Viyadüğü girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 36 ZOL 56 plakalı hafriyat kamyonu, önce yol kenarında uygulama yapan 34 A 56546 plakalı trafik polisi aracına ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sonucu trafik polisi Servet Aslan, hafriyat kamyonu ile bariyer arasında sıkıştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağır yaralı polis memurunu sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan polis memuru Servet Aslan, hastaneye sevk edildi. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgele kumlama çalışması yaptı.

📆 24 Aralık 2018 Pazartesi 15:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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