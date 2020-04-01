Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle mahkemede ifade veren sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında bir programdaki söylemleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen sabah saatlerinde polis eşliğinde adliyeye getirildi. Savcılık sorguları yaklaşık 1,5 saat süren Akpınar ve Gezen’i adli kontrol İstemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akpınar ve Gezen’e yurtdışı çıkış yasağı konuldu.