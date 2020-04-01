Ahmet Şimşekli öğrenciler gurur veriyor

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerine katkıları dikkat çekiyor. Öğrenciler, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen “Mavi Kapak” projesi kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalarla biriktirdikleri mavi kapaklar sayesinde kazandıkları Tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi bir vatandaşa teslim ettiler.

“Hepimize gurur yaşattılar.”

Projeden sorumlu Kimya Öğretmeni Arzu Katrancı yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Öğrencilerimizle birlikte çok başarılı bir proje imza attık ve topladığımız mavi kapakları Kartal Belediyesine teslim ederek tekerlekli sandalye kazandık. Sonra da tekerlekli sandalyeyi belediyenin belirlediği bir vatandaşımıza hediye ettik. Öğrencilerimiz sosyal sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiler ve bir vatandaşımızı mutlu ederek hepimize gurur yaşattılar.”