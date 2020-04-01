MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Eğitim, Manşet, Toplum » Ahmet Şimşekli öğrenciler gurur veriyor
Ahmet Şimşekli öğrenciler gurur veriyor


Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerine katkıları dikkat çekiyor. Öğrenciler, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen “Mavi Kapak” projesi kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalarla biriktirdikleri mavi kapaklar sayesinde kazandıkları Tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi bir vatandaşa teslim ettiler.

“Hepimize gurur yaşattılar.”

Projeden sorumlu Kimya Öğretmeni Arzu Katrancı yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Öğrencilerimizle birlikte çok başarılı bir proje imza attık ve topladığımız mavi kapakları Kartal Belediyesine teslim ederek tekerlekli sandalye kazandık. Sonra da tekerlekli sandalyeyi belediyenin belirlediği bir vatandaşımıza hediye ettik. Öğrencilerimiz sosyal sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiler ve bir vatandaşımızı mutlu ederek hepimize gurur yaşattılar.”

📆 24 Aralık 2018 Pazartesi 13:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR