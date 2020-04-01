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Ahmet Şimşek Koleji
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Güvenlik kameralarında ortaya çıktı!


İstanbul Zeytinburnu’nda yüzleri kapalı iki kişi, bir marketin kapısını benzin dökerek ateşe verdi. Alarm sesini duyarak aşağıya inen dükkan sahibi yangını söndürürken, kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Aralık sabahı saat 04.00 sıralarında Seyitnizam Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, yüzleri bezle kapatılmış iki kişi sokak üzerinde birkaç tur attıktan sonra marketin önüne geldi. Şüpheliler, yanlarında getirdikleri benzini marketin kapısına döktükten sonra çakmakla ateşe verdi. Alevlerin bir anda yükselmesiyle şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Dükkandan gelen alarm sesini duyan market sahibi Cevdet Koç ve ailesi çıkan yangına müdahale etmek için aşağı indi. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. İlk incelemelere göre olayın terör boyutunun olmadığı tespit edildi.

Kundaklama anı kamerada 

Yüzleri kapalı 2 kişinin bir marketi ateşe verdiği o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin önce tur attığı, ardından gelip markete benzin dökerek yakmaya çalıştığı, sonrasında marketin alarmının çalmasıyla birlikte kaçtıkları görülüyor. Alevlerin yükselmesi sonrasında dükkan sahibi ve vatandaşların yangını söndürdükleri görülüyor.

“Ben gelmeseydim bina komple yanardı” 

Olay anını anlatan market sahibi Cevdet Koç, “Biz yatarken alarm çaldı. Fırladım, baktım. Kapının önünden alev yükseliyordu. Çocuklarla beraber geldim. Dükkan yanıyordu. Polisleri çağırdık. Bunu sadece bana değil binaya yaptılar. Ben gelmeseydim bina komple yanardı. Binada nereden baksan 25-30 kişi vardı. Cayır cayır yanardı. Bunlar benden ne istiyorlar? Bu halktan ne istiyorlar? Dertleri nedir, bilmiyorum. Kimseyle bir derdim yok. Kimseyle kavga ettiğim yok” dedi.

“Bir an önce bulunmalarını istiyorum” 

Şüphelilerin bir an önce bulunmasını istediğini ifade eden Koç, “Devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Bunların üstüne gidilsin. En büyük cezalar verilsin. Bundan 6 ay önce hırsızlık olayı yaşadım. Onlardan da olabilir. Onlardan da şüpheleniyorum. Maddi hasarım fazla yok. Camlarım kırıldı” diye konuştu.

📆 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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