Esenyurtlu hayvanseverlerden Alatepe’ye övgü

Esenyurt Belediyesinin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına konuk olan hayvanseverler, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin hayvan sevgisi ve sokak hayvanları için yaptıkları uygulamalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek övgüler yağdırdı.

Esenyurt Belediyesi tarafından her hafta sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayının bu haftaki konukları Esenyurtlu hayvanseverler oldu. Başkan Ali Murat Alatepe, aralarında ünlü oyuncu Elif Baysal’ın da bulunduğu hayvanseverlerin sorularını cevapladı.

Esenyurt’un Başkan Alatepe sayesinde altın çağını yaşadığını ifade eden Esenyurt yerel hayvan koruma görevlisi Kevsergül Çiftçibaşı, “Başkanımızın gelmesiyle beraber çok şey değişti. Hayvanlara önem veriyor. Çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Gece yarısı bile olsa telefonlarımıza dönen son derece güzel bir ekip var. Esenyurt’ta bütün sokak hayvanları sizden razı, Allah ta sizden razı olsun” dedi.

Hayvanların yaşam hakkına duyduğu saygıdan dolayı Başkan Alatepe’ye teşekkür eden oyuncu Elif Baysal, “Başkanımızın gelmesiyle beraber çok şey değişti. Hayvanlar için yaptığı çalışmaları çok beğeniyorum. Ben Ali Murat Alatepe’yi bundan sonraki süreçte de Esenyurt’ta görmek istiyorum” diye konuştu.

Bütün belediye Başkanlarının Başkan Alatepe gibi duyarlı olması gerektiğini söyleyen Esenyurt yerel hayvan koruma görevlisi Hülya Banu Emre ise “Ali Murat Alatepe deyince boğazım düğümleniyor. Onlara karşı duyarlı davrandığınız için size çok teşekkür ederim. Bagajda mama projesini başlattınız. Hiçbir belediyenin yapmadığı şeyi yaptınız. İnanın o küçük küçük kaplar benim için umut dolu. Hayvan barınağında gerçekten vicdanlı merhametli insanlar çalıştırdığınız için de ayrıca teşekkür ederim” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Hayvana şiddetin karşısındayız

Sözlerine geçtiğimiz gün bir kuşa yapılan işkenceyi kınayarak başlayan Başkan Alatepe, yapan şahsın kanunlar önünde hak ettiği cezayı alacağını söyleyerek, hayvana, kadına, çocuğu kısacası canlıya yapılan her türlü şiddetin karşısında olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Çocukluğumdan beri hayvan besliyorum. Bizden şefkat bekleyen sessiz dostlarımızı seviyorum. Belediye olarak Modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde 600 hayvan dostumuzu ağırlıyoruz. Bunların 400’ü sakat, yaralı bakıma muhtaç hayvanlar, 200’ü ise kedi. Mamasından tutup aşılarına kadar her şeylerinde yardımcı oluyoruz. Sevgiyle başlarsak gerisi kolay diye düşünüyorum. Hayvanların bakımı için mobil araçlarımız var. Onlarla yaşanılan her türlü olumsuzlukta anında müdahale edebiliyoruz.”

Çocuklara hayvanları sevdirmek için çabalıyoruz

Barınakta engelli hayvanların bakımının da yapıldığını belirten Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Çocuklarımız barınaklara gelip onları sevmeye başlıyor. Çocuklara hayvandan korkmamayı, onlara zarar vermemeyi öğretiyoruz. Biz de çocuklara hayvanları sevdirmek açısından bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Okullarda kalıcı şekilde görseller düşünüyoruz. Bir ay içerisinde tamamlanacak bu çalışma. Çocuklara hayvan haklarıyla ilgili bir mektup göndereceğiz. Bu tür çalışmalarla hayvan hakları bilincinin en kısa sürede okullarda artacağı bilincindeyim. Bizler hayvanlara bakacağız. Esenyurt’u sadece Esenyurtlu vatandaşlardan ibaret görmüyoruz. Hayvan dostlarımızda var onlar bizim sessiz emanetlerimiz. Biz onlarında haklarını gözetip koruyoruz” dedi.

Doğal malzemeden kedi ve köpek evi

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermeye devam eden Başkan Alatepe, “Esenyurt Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kurmuş olduğumuz atölyede doğal malzemelerden kedi ve köpek evleri üretiyoruz. Kedi evlerini, Esenyurt’ta bulunan tüm site ve kamu kurumlarına, köpek evlerini ise herhangi bir kaza yaşanmaması için insan ve trafik yoğunluğunun az olduğu bölgelere bırakıyoruz. Ekiplerimiz hayvan dostlarımızın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için gece gündür çalışıyor” diye konuştu.

Sahipsiz Pitpull cinsi köpeklerin barınakta devamlı olarak misafir olduğunu söyleyen Başkan Alatepe, “Onların toprağa basabilecekleri güneş görebilecekleri bir yer yapıyoruz. Çok tehlikeli hayvanlar ancak biz onları uyutmak yerine bakımlarını üstleniyoruz. Kendi hayatlarını yaşamaları için mekan sağlıyoruz” dedi.