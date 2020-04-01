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Ahmet Şimşek Koleji
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Bir atölyede çıkan yangın paniğe neden oldu


Küçükçekmece’de poşet üretimi yapan bir atölyede çıkan yangın paniğe neden oldu.

 

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Malak Çeşme Caddesi’nde poşet üretimi yapan bir atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binada bulunan bir banka şubesi ve üst katlarda bulunan diğer iş yerleri de tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmazken iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

📆 21 Aralık 2018 Cuma 12:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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