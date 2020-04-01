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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde kaza


Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde demir yüklü kamyon bir araca çarptı. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, köprüde trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

 

Kaza, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. Demir yüklü olduğu öğrenilen kamyon bir araca çarptı. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, trafik bir süre durdu. Kazanın kaldırma çalışmaları devam ederken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

📆 21 Aralık 2018 Cuma 12:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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