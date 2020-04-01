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İstanbul Emniyeti’nden suç örgütüne yönelik dev operasyon


İstanbul’daki suç örgütüne yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

 

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve sivil çok sayıda polis ekibi, gece saatlerinde Vatan Caddesi’ndeki emniyette bir araya geldi. Özel harekat ve zırhlı polis ekiplerinin desteklediği operasyon emniyet yerleşkesinden konvoy halinde çıktı. Ekipler şehir genelinde önceden belirlenen şüphelilerin ikamet ettiği adreslere baskın düzenlendi. Evlerde aramalar yapıldı. Aramalar yapıldığı sırada özel harekat polisleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için arama yapılan evlerin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Evlerde yapılan aramaların ardından çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.

📆 21 Aralık 2018 Cuma 12:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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