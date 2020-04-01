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Apartman görevlisini öldüren şüpheli yakalandı


Beşiktaş’ta kendisini uyaran apartman görevlisi kadını, bıçakla boğazını keserek öldüren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

 

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak’ta dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, apartmandaki komşular 2 ay önce taşınan spor hocası İbrahim Y.’yi (28) gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarması için Nefise Dolapçı’ya söyledi. Kapısına gelen kadının kendisini uyarmasına sinirlenen şahıs, mutfaktan aldığı bıçakla Dolapçı’yı boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından aracına binen zanlı kayıplara karıştı.

 

Kaçtığı araç bulundu

 

Konuyla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İbrahim Y.’nin aracıyla Silivri’ye kaçtığını belirledi. Yapılan çalışma sonucunda araca ulaşan polis, Silivri’de terk edilmiş halde buldu. Araştırmalara devam eden polis, katil zanlısının olaydan sonra nişanlısı B.Ö.’nün yanına gittiğini tespit etti. Tespitin ardından ayrıca şahsın ablası F.Y.’ye cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Bunun üzerine F.Y. ve nişanlısı B.Ö. savcının talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayette kullanılan bıçağın ise polis tarafından arandığı öğrenildi.

 

“Pişmanım, öfkeme hakim olamadım”

 

Çalışmalar devam ettiği esnada polis, gözaltına bulunan ablası ve nişanlısı ile avukatı aracılığıyla şahsı ikna çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs ikna edilmesi sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltında ilk ifadesi alınan şahıs, öfkesine hakim olamayarak pişman olduğunu belirtti. Sağlık kontrolüne çıkarılan şahısın, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

📆 21 Aralık 2018 Cuma 00:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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